АЛРОСА недовольна Анголой

23 сентября 2019

В отношениях между компанией АЛРОСА, одним из крупнейших акционеров горнорудного общества Catoca (41%), и её ангольскими партнерами назревает конфликт, связанный с политикой реализации алмазной продукции данного предприятия в адрес самой АЛРОСА.

Как стало известно R&P, АЛРОСА инициировала создание рабочей группы с участием представителей российской алмазодобывающей компании, горнорудного общества Catoca, ангольского государственного алмазного трейдера SODIAM и представителей Министерства минеральных ресурсов и нефти Анголы, в рамках которой планирует рассмотреть свои обвинения к ангольской стороне об имевшей, по мнению АЛРОСА, место подмене камней в приобретенной у Catoca партии (модуле) алмазного сырья.

Скандал разразился после покупки компанией АЛРОСА в марте и апреле текущего года четырех модулей у горнорудного общества Catoca.

Согласно действующему порядку реализации алмазного сырья в Республике Ангола, окончательная комплектация товара осуществляется на торговой площадке государственного трейдера – компании SODIAM. Собственники сырья – добывающие предприятия – так же, как и покупатели алмазов, оплачивают услуги SODIAM по сортировке, комплектации и организации торгов в виде соответствующих комиссионных выплат. Кроме того, SODIAM имеет право приобретать алмазное сырье у производителей (до 20%) с целью последующей реализации на рынке, а также для нужд национальных ограночных предприятий (еще до 20%).

Российская компания АЛРОСА, будучи акционером горнорудного общества Catoca, по сути является добывающим предприятием на территории Анголы и в то же время действует как рыночный агент, приобретая алмазное сырье у горнорудного общества через государственного трейдера – SODIAM.

По словам участников процесса, АЛРОСА, пользуясь правами акционера, сначала провела оценку планируемых к реализации модулей силами собственных экспертов непосредственно в компании Catoca в Сауримо, после просмотра выставила предложение о покупке в SODIAM, затем осуществила закупку сырья в SODIAM через своё дочернее предприятие Alrosa East DMCC в Дубае. После повторной оценки приобретенного сырья, уже в Дубае, АЛРОСА предъявила претензии к ангольской стороне в том, что уже после совершения сделки имела место подмена камней в данных партиях.

Данные претензии были высказаны компанией АЛРОСА в июле на общем собрании акционеров горнорудного общества Catoca, а также письмами в адрес Catoca, SODIAM и профильного министерства.

В свою очередь представители Catoca и SODIAM заявили, что АЛРОСА предъявила претензии по сути дела спустя 3 месяца после первичной оценки товара. Кроме того, финальную комплектацию любого модуля и его оценку покупатель осуществляет только в Луанде, в компании SODIAM, уже после того, как товар доставлен от производителя, в данном случае из Сауримо, от горнорудного общества Catoca.

Ангольская сторона также настаивает, что при возникновении подобного рода подозрений всякая работа с товаром приостанавливается, все участники сделки оповещаются и создаётся комиссия для выяснения обстоятельств. Технически же осуществить подмену камней при соблюдении идентичности параметров по весу крайне сложно.

В SODIAM товар в финальной комплектации подлежит оценке экспертов от всех участников сделки с ангольской стороны (эксперты SODIAM, производителя и независимый эксперт от правительства Анголы) для определения базовой цены, что носит строго конфиденциальный характер и не подлежит передаче потенциальным покупателям до переговоров. Ниже этой цены продажа товара не осуществляется. Просмотр товара экспертами покупателей производится после этой процедуры и именно эта комплектация является финальной. Данная процедура одинакова для всех. АЛРОСА осуществила предварительную оценку непосредственно как производитель на месторождении, затем в SODIAM представила предложение о покупке товара от ALROSA East DMCC, а после переоценки товара в Дубае была высказана претензия.

По мнению экспертов, проблема могла возникнуть в том числе из-за чрезвычайно высокой цены, по которой АЛРОСА приобрела алмазы Catoca в марте и апреле, в период резкого спада на мировом рынке драгоценных камней.

По словам некоторых клиентов SODIAM, АЛРОСА предлагала цены, которые «в текущей конъюнктуре гарантированно приводили к убытку для покупателя». «Соревноваться с ними (c АЛРОСА – прим.) никто не считал целесообразным, покупать товар по такой цене (которую предлагала АЛРОСА – прим.) при том, что стоимость одного модуля свыше 20 млн долларов США, мы были не готовы. АЛРОСА – мощная компания, она не просто покупатель, но и фактический совладелец Catoca, это их внутреннее решение, мы же полностью зависим от рынка и текущей конъюнктуры», - заявил один из участников рынка.

По словам ангольской стороны, АЛРОСА силами своей дубайской «дочки» купила и полностью оплатила два модуля алмазного сырья горнорудного общества Catoca в марте. Данный товар был пересортирован и частично предложен рынку. Цены, по мнению SODIAM, действительно были значительно выше рынка. Затем АЛРОСА приобрела два модуля в апреле. После заключения соглашения и еще до поступления оплаты горнорудное общество Catoca в соответствии с действующими правилами осуществило требуемые платежи в бюджет страны. Однако затем последовали претензия со стороны АЛРОСА о подмене камней и отказ оплачивать апрельский товар. В рамках высказанных претензий АЛРОСА попросила Catoca предоставить российской компании дисконт в размере около 800 тысяч долларов США за уже приобретенный товар.

По словам же ангольской стороны, вся необходимая аргументация компании АЛРОСА предоставлена, Catoca полностью отвергает факт и саму техническую возможность подмены камней, какое-либо изменение цены невозможно, так как сама Catoca уже осуществила все требуемые выплаты в бюджет государства после заключения соглашения с АЛРОСА и сложившаяся ситуация поставила предприятие в затруднительное финансовое положение.

В настоящее время АЛРОСА настаивает на создании специальной комиссии для разрешения ситуации.

По мнению одного из участников рынка, ситуация не типичная. АЛРОСА в одном лице и покупатель, и алмазодобытчик, то есть продавец. Теоретически, покупка товара по цене явно выше рыночной может объясняться желанием выдавить конкурентов и при этом увеличить выручку горнорудного общества Catoca, что в линейной логике позволило бы получить более высокие дивиденды. Но, отметил он, «с товаром тоже надо что-то делать: либо убрать его в сток в надежде на стратегический рост цены, либо реализовать с дисконтом. Жёсткая борьба с конкурентами ценой работает в очень краткосрочной перспективе, так как это просто невозможно долго делать себе в убыток».

В итоге, возникший конфликт создал патовую ситуацию: АЛРОСА не хочет платить по заявленной ею же цене и требует дисконт, аргументируя изменение позиции имевшей место, по ее мнению, подменой камней. В свою очередь, горнорудное общество Catoca категорически с этим не согласно, приводя аргументы в свою пользу и заявляя, что если у АЛРОСА и возникли какие-либо претензии, то работу с партией необходимо было останавливать немедленно и требовать разбирательства.

Чем закончится эта история неизвестно, известно точно лишь одно – данный товар находится в SODIAM, что также требует оплаты за каждый день хранения законтрактованной, но не оплаченной продукции.

Мэтью Няунгуа, Rough&Polished