Россия создает трейсинг бриллиантов и ювелирных изделий

Сегодня

Тема ответственных поставок и отслеживания происхождения сырья сегодня бурно развивается и не менее бурно обсуждается в отрасли. Только недавно Human Rights Watch в очередной раз раскритиковала в том числе ювелирных ретейлеров за то, что далеко не все из них могут предоставить информацию о происхождении товаров, которые они продают. Параллельно разные компании пытаются выстроить собственные системы трейсинга. IBM недавно объявила о создании TrustChain для ювелирной отрасли. Еще раньше De Beers начала разработку блокчейн-платформы для аналогичных целей.

Россия сегодня не только не отстает, но, может быть, даже и в чем-то опережает эту тенденцию. В кулуарах прошедшего на прошлой неделе в Москве годового собрания Совета по ответственной практике в ювелирном бизнесе (Responsible Jewellery Council, RJC) представители российского Министерства финансов, регулирующего этот рынок, и АЛРОСА, крупнейшей в мире алмазодобывающей компании, рассказали, что оба давно ведут масштабную работу в этом направлении.

Регулятор защищает рынок

По словам заместителя Министра финансов РФ Алексея Моисеева, по постановлению властей с 1 июня начинается масштабный эксперимент по маркировке ювелирных изделий. «На первом этапе будет налажено информационное взаимодействие между государственными властями и производителями - как ювелирных изделий, так и сырья для них – добывающих, обрабатывающих компаний. Это будет касаться и товаров, произведенных в России и импортируемых. Информация о них будет передаваться между участниками системы – Таможенной службой, Пробирной палатой, Минфином, самими участниками рынка», - сказал А. Моисеев.

Экспериментальная система основана на российских разработках и уже проверяется. На следующем этапе, с начала 2019 года, каждое ювелирное изделие в магазине будет сопровождаться биркой со специальным QR-кодом. «Человек, покупающий изделие, сможет отсканировать код смартфоном и получить информацию о том, где было добыто золото, где оно аффинировано, где был добыт камень, где он был огранен, где было собрано ювелирное изделие и так далее», - говорит заместитель министра.

Он поясняет, что основная цель этой работы – защита потребителей от некачественных и контрафактных изделий, доля которых на рынке вызывает обеспокоенность регулятора. «К сожалению, некачественный товар сейчас встречается на рынке - например, проба, которая стоит на изделии, не соответствует реальной. Поэтому мы периодически получаем жалобы, что «бриллиант в кольце поцарапался, металл изменил цвет, почернел или позеленел». Чтобы это все исключить, мы создаем систему, которая позволит нам полностью контролировать рынок, а потребителю – быть полностью защищенным и уверенным в том, что он покупает. Человек сможет увидеть всю информацию в системе, и, если хоть какая-то часть этой информации не соответствует тому, что ему рассказывает продавец, значит, перед ним подделка. Аналогично можно будет быть уверенным, что камень действительно натуральный, а не искусственный», - сказал А. Моисеев.

По его словам, параллельно Минфин изучает технологии, в первую очередь российские, которые позволят наносить эту информацию уже не на бирку, а на само изделие – отдельно на металл и на камень. К маркировке самих изделий регулятор будет переходить позднее и постепенно, по мере готовности как самих служб, так и производителей.

«Наша конечная цель – иметь машинно-читаемую маркировку не только на изделиях, но и на отдельных составляющих – то есть на оправе и на вставке. Сейчас изучаются технологии маркировки, в первую очередь российские, в том числе и маркировка бриллиантов. При этом система должна работать таким образом, чтобы даже в процессе обработки – например, алмаза или слитка золота – эти данные все равно сохранялись и передавались на всех этапах. Это достаточно сложная комплексная система, она значительно сложнее чем все, что было сделано до сих пор. У каждого изделия на каждом этапе будет электронный «след», который невозможно изменить. Это практически «Большой брат», - сказал он.

АЛРОСА отвечает на запрос потребителей

Параллельно над созданием системы трейсинга работает и АЛРОСА. «Это никак не связано со стимулированием нас со стороны государства, хотя так совпало, что сейчас мы работаем над решением одной и той же задачи, - рассказал на брифинге гендиректор АЛРОСА Сергей Иванов. – АЛРОСА уже давно работает над собственной системой трейсинга, поскольку мы видим изменение запроса со стороны самих потребителей и ритейлеров. Есть большой запрос со стороны ювелирных домов – это не только США, это и Китай, и Индия, и Ближний Восток. Современные потребители теперь интересуются не только ценой и качеством изделия, но и этической составляющей, историей камня».

По его словам, АЛРОСА сейчас разрабатывает прототип собственной системы отслеживания истории и движения камня, в том числе электронную платформу, на которой эта информация будет доступна потребителю. Предполагается, что она будет содержать все данные – от даты и места добычи камня до даты и места огранки, «технологически это можно проследить хоть до имени огранщика, если эта информация интересна потребителю».

«Учитывая репутацию, бренд российских алмазов, соблюдение всех этических стандартов, экологических стандартов, качества нашей огранки, российских ювелирных традиций – здесь очень важно, чтобы у покупателя была возможность онлайн-доступа в эту базу данных, чтобы он понимал, что конкретно это изделие состоит из алмазов, добытых в таких-то странах, в том числе в России, огранено на таких-то заводах и что в цепочке не присутствуют какие-то токсичные элементы, которые могут повлиять на клиентское восприятие», - отмечает С. Иванов.

Планируется, что АЛРОСА начнет развитие этой системы с крупных алмазов. «Технологически невозможно транслировать систему сразу на весь срез сырья, - поясняет он. – Мы еще будем изучать этот вопрос – возможно, что в мелком сегменте вообще нет такой необходимости. В крупном же сегменте – наоборот. Во-первых, это более дорогие камни с высокой добавленной стоимостью. Во-вторых, клиенты, которые покупают такие камни, как раз больше проявляют запрос на эту информацию».

На первом этапе АЛРОСА включит в эту систему бриллианты огранки собственного филиала, БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА. В случае, если в структуру компании будет интегрирован смоленский огранщик «Кристалл», система может пилотироваться и там тоже. Дальше компания будет изучать вопрос, как подключать к системе других участников рынка.

«Наша разработка не является попыткой как-то защититься от других систем, которые сейчас развиваются в других странах и другими игроками. Мы общаемся с коллегами, смотрим в том числе на разные технологии. Мы не видим здесь каких-то проблем, потому что в конечном счете мы решаем одну общую задачу – укреплять уверенность потребителя в нашей отрасли. Думаю, что разные системы на рынке будут взаимодополняющими, и клиент сам будет выбирать, на какой платформе он захочет работать», - сказал С. Иванов.

Ответственные практики

При изучении вопроса нам пока не удалось найти примеров аналогичных систем в отрасли в других странах, тем более регулируемых на государственном уровне (хотя Rough&Polished еще будет отдельно изучать этот вопрос). Зато уже давно есть масса аналогичных систем в других областях. Популярное сейчас «ответственное потребление» уже давно заставляет производителей предоставлять покупателям полную и доступную через интернет информацию, начиная с места производства сырья. Такие примеры есть и на рынке одежды, и на рынке продуктов питания.

Ювелирная отрасль всегда была одной из наиболее сложно регулируемых. В путешествии к прилавку и золото и бриллиант проходят множество переделов и множество рук посредников. Это не только усложняет отслеживание товаров, но и дает простор для мошенничества. Все мы знаем, что в отрасли встречаются и случаи продажи синтетических камней под видом натуральных, да и просто случаи, когда бриллиант весьма среднего качества продается неопытному покупателю как идеальный и очень дорогой.

Если озвученные выше планы будут реализованы, это значительно защитит потребителей – по крайней мере, российских покупателей и клиентов АЛРОСА. Впрочем, как отметил А. Моисеев, «мировой рынок сегодня глобален, поэтому если в какой-то одной стране отслеживание налажено, это не снимает всей проблемы. Поэтому в этой области необходимы прежде всего совместные усилия и сотрудничество».

Роман Бизюков, Rough&Polished





