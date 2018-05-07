Существует уникальная связь между ювелирными изделиями и индийским поколением двухтысячных

Сегодня

Поколение двухтысячных – миллениалы – в Индии не отличаются от миллениалов в остальной части мира. Будь это их образ жизни или сознательное отношение к окружающей среде, или даже социальная осведомленность, они полностью присоединяются к мнению молодежи во всем мире. поэтому, когда дело касается предпочтений в области ювелирных изделий, бренды, озабоченные вопросами сохранения окружающей среды, активно участвующие в филантропической деятельности, благотворительности и являющиеся социально ориентированными и т. д., находят поддержку среди индийских миллениалов. Но так как они демонстрируют явные поведенческие отличия в вопросах, связанных с «инвестициями», ювелирные изделия приобретают важную роль в их покупках.

Миллениалы ввиду повышения покупательной способности пересматривают потребительскую картину в Индии. Их накопления составляют 10 процентов от любого добавочного дохода. Принимая во внимание то, что 34 процента индийского населения принадлежат к этому «поколению Y», они являются основными добытчиками в домохозяйствах. В большинстве индийских семейств до 71 процента дохода поступает от миллениалов. По оценкам, в Индии 440 миллионов миллениалов среди ее населения, насчитывающего 1,3 миллиарда человек.

Поэтому, если какой-то ювелир хочет стать значимым, миллениалы являются важным потребительским сегментом, и понимание их покупательских привычек имеет важное значение. Поколение «Y» в Индии покупает ювелирные изделия, сочетая онлайн и реальные магазины, сравнивают цены и при покупках в обычных магазинах.

Кроме того, миллениалы в Индии лучше образованы и больше связаны с миром, чем их предшествующие поколения. Они также стремятся испытать новые вещи в секторе предметов роскоши. Поэтому ювелирные изделия, особенно бриллиантовые ювелирные изделия, привлекли воображение миллениалов, но опять же, они также все больший упор делают на этические бренды. Они в основном знают, откуда ювелиры получают свои поставки или сырье и какие методы работы используются для превращения их конечную продукцию. Другими словами, миллениалы рассматривают бренды со всех точек зрения и больше полагаются на моральные аспекты и систему ценностей бренда.

Суванкар Сен (Suvankar Sen), исполнительный директор компании Senco Gold & Diamonds, имеет свое собственное отношение к индийскому поколению двухтысячных, и он сказал: «Миллениалы заинтересованы в приобретении ювелирных изделий для повседневного носки и использования. Для дизайнов, ориентированных на бижутерию, предпочтительны некрупные бриллианты невысокого качества, а среди классических дизайнов с использованием солитеров у миллениалов спрос на высококачественные бриллианты.

В последние 5 лет мы наблюдали тенденцию роста спроса на бриллиантовые ювелирные изделия. и спрос с точки зрения золота по сравнению с бриллиантовыми ювелирными изделиями, что касается нашей компании, может быть примерно 90:10 – золото : бриллианты», - добавил он.

Индия является вторым крупнейшим в мире рынком золота, но индийские миллениалы вносят изменения в способ, которым страна, в которой любят золото, покупает ювелирные изделия, или в то, как их родители покупали ювелирные изделия. Хотя ювелирные изделия конкурируют с дизайнерскими изделиями и люксовой бижутерией, смартфонами и т. д., они имеют прочное положение в Индии. По культурным соображениям ювелирные изделия всегда были важной частью традиций, начиная со свадеб до религиозных церемоний и других обрядов. Следует отметить, когда миллениалы покупают ювелирные изделия по этой же причине, они увлекаются актуальными и современными дизайнами в бриллиантовых ювелирных изделиях, гармонирующих с их одеждой и образом жизни.

К. Сринивасан (K. Srinivasan), основатель-председатель правления Emerald India, компании по производству ювелирных изделий из Коимбатора, сказал: «Да, в южных частях Индии миллениалы проявляют интерес к бриллиантовым ювелирным изделиям. Предпочтение в основном отдается недорогим изделиям, приобретаемым во время их покупок для обычных случаев, и дорогим изделиям для особых событий». Они также предпочитают бриллианты чистоты VVS и цвета EF-GH, а размеры, которые они любят, это в основном «звездочки» и «меле».

В последние 5 лет растет спрос на бриллиантовые ювелирные изделия. Спрос на продукцию нашей компании составляет 95% и 5%, соответственно, для золота и бриллиантов, с точки зрения стоимости», - добавил Сринивасан.

Индийские ювелирные компании, например, Titan и Malabar Gold, запустили такие суб-бренды, как Mia и Starlet (Звездочка), предназначенные для молодых женщин. Эти изделия обычно легкие и более стильные. Кроме того, также применяются новые стратегии маркетинга и рекламы. К тому же, онлайновые ритейлеры, например, Bluestone и Melora, открывают рынок для молодых женщин в возрасте от 25 до 35 лет. в мае 2016 года, например, Titan объявила о приобретении мажоритарной доли в онлайновом ювелирном ритейлере Carat Lane, все они сосредоточивают свое внимание на покупателях из числа поколения двухтысячных.

Прита Агарвал (Preeta Agarwal), специалист в ювелирном деле и блогер, сама относящаяся к поколению двухтысячных, может точно определить, к чему проявляют интерес индийские миллениалы: «Интерес индийских миллениалов к бриллиантовым ювелирным изделиям, конечно, вырос в последние годы. Но этот интерес переместился с дорогих изделий для особых случаев к более повседневным изделиям. При этом, это не означает, что уменьшился размер используемых бриллиантов. Предпочитаемый размер украшений, может, уменьшился с крупных ожерелий до сережек-гвоздиков и браслетов, но размер используемых бриллиантов в каратах увеличился, как повысилась чистота и показатель цвета. Это поколение миллениалов верит в качество и не соглашается на низкокачественные изделия ради того, чтобы получить камень крупного размера. Они считают, что могут потратить деньги на себя и хотят для себе самого лучшего».

Нынешние индийские миллениалы, предрасположенные к тому, чтобы быть профессионалами, избалованы возможностью выбора, особенно среди разных видов ювелирных изделий. они перешли от традиционного мышления о том, чтобы защитить себя в будущем, к жизни в настоящее время. Они следуют своему собственному представлению и избегают стереотипов. Миллениалы уходят от изделий массового производства и переходят к высококачественным доступным заказным ювелирным изделиям, согласно данным исследований рынка.

Индийские женщины-миллениалы инвестируют в ювелирные изделия, и они самостоятельно распоряжаются своими трудно заработанными деньгами. Женщины вообще питают слабость к ювелирным изделиям, будь это золото, бриллианты или платина. Покупка прекрасных изделий не просто удовлетворяет их пристрастие к стилю, но также служит вариантом крупных инвестиций для женщин из поколения двухтысячных.

«Спрос на бриллиантовые ювелирные изделия значительно вырос за последние пять лет. он пропорционален росту располагаемого дохода, а принимая во внимание резкий рост располагаемого дохода или дополнительного дохода миллениалов, то их интересы сместились в сторону предметов роскоши и того, что еще лучше, чем сверкание бриллиантов», - говорит Прита.

Женщины сегодня хотят покупать минимальные и элегантные вещи, которые хорошо сочетаются с их деловыми костюмами и традиционной одеждой. Более элегантные вещи не только проще носить, но они также являются универсальными и подходят почти ко всей одежде. Наличие множества онлайновых ювелирных сайтов не только предлагает хороший ассортимент изящных и современных дизайнов, но они также предоставляют много привлекательных скидок, из-за которых невозможно устоять от покупки на этих сайтах.

В Отчете о состоянии алмазной отрасли (Diamond Insight Report) - 2016, опубликованном De Beers Group, написано: «миллениалы потратили свыше $2 млрд на бриллиантовые ювелирные изделия в 2015 году в Индии. Из всех четырех самых крупных потребительских рынков в мире миллениалы в Индии проявляют самое сильное стремление иметь бриллиантовые ювелирные изделия. Около 50 процентов бриллиантовых ювелирных изделий, проданных в Индии, приобретено миллениалами. На четырех ведущих рынках, на долю которых приходится 73 процента мирового спроса на бриллиантовые ювелирные изделия, потенциальный рынок поколения двухтысячных в отношении бриллиантовых ювелирных изделий составляет свыше 220 миллионов человек».

Исследования показывают, что ожидается, что поколение двухтысячных в Индии не достигнет своего самого зажиточного этапа жизни еще 10 лет. такая демографическая картина также отражает возможность огромнейшего роста для алмазного сектора, что хорошо для отрасли в целом. Потребители-миллениалы также показывают особые покупательские тренды. Например, самостоятельные покупки бриллиантовых ювелирных изделий являются важным и растущим способом приобретения среди миллениалов в Индии.

Высказывая общее мнение о структуре покупок поколения двухтысячных, Прита Агарвал говорит: «Я думаю, что они взаимосвязаны. Принимая во внимание все больший упор на образование, получаемое женщинами, появляется все больше работающих женщин, что приводит к уверенности в самостоятельных покупках для себя и росту покупательной способности. Одно ведет к другому: результат очень выгоден для нашей отрасли бриллиантовых ювелирных изделий. в настоящее время женщинам легче купить недорогое ювелирное украшение просто самостоятельно, без согласия мужа или семьи. Да, когда дело касается свадебных ювелирных украшений, женщины все-таки подчиняются индийским семейным ценностям, но также часто наблюдается, что только женщины семейства приходят в магазин и еще несколько человек, чтобы помочь в выборе самых подходящих дизайнов. Что касается осведомленности о моде, я считаю, что большинство женщин следят за новинками моды в зависимости от своей покупательской способности. А с помощью социальные сетей и блогеров самые последние тренды находятся в вашем распоряжении, вам все известно о всех модных новинках и моде».

В настоящее время в Индии именно молодые индийцы являются движущей силой продаж бриллиантовых ювелирных изделий. Индийские миллениалы, которые также хорошо известны своими тратами на фантазийные гаджеты и отпуска, стали одним из самых важных потребительских сегментов, покупающих бриллиантовые ювелирные изделия в Индии. На самом деле на долю миллионов приходится почти половина общих поступлений от этого сектора, это показывает, что бриллианты не потеряли своего блеска для молодежи.

Переход от золота к бриллиантам в Индии происходит уже довольно давно, хотя золото имеет прочные корни в индийской культуре и представляет коллективное отношение. Бриллианты, с другой стороны, больше связаны с индивидуальным и личным вкусом. При этом, можно сделать вывод, что миллениалы представляют очень привлекательную возможность для индийской алмазной отрасли, которую еще предстоит использовать.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



