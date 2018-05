Вызовы, стоящие перед ювелирной торговлей, и влияние налога на золото на повестку дня Дубайской конференции по драгоценным металлам

07 мая 2018

На 7-й Дубайской конференции по драгоценным металлам (Dubai Precious Metals Conference, DPMC), состоявшейся в Дубайском центре биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC), на заседании одной из секций рассматривались вызовы, стоящие перед ювелирным бизнесом во всем мире. Свыше 300 участников со всего мира слушали, как выступающие и докладчики из сектора драгоценных металлов обсуждали проблемы и возможности, важные для будущего мировой торговли.

Лорд Гастингс из Скарисбрика (Lord Dr Hastings of Scarisbrick), директор по глобальному развитию гражданской ответственности аудиторской фирмы KPMG, выступил на этой конференции с основным докладом, сосредоточив свое внимание на вызовах, представляющих устойчивостью развития. «Если вы хотите построить устойчивое будущее, то крайне важно осознавать ценности и вести себя этично и открыто, - сказал он. – Вы можете подписывать декларации об устойчивом развитии, но реальное достижение устойчивого развития является заключается в другом. Оно связано с построением приличного и порядочного будущего для людей, которым вы служите. Трудность заключается не в том, сколько стоят металлы, а в том, что мы отдаем сообществам, и в свободе и достоинстве, которые мы им предоставляем.

Устойчивое развитие – это долгосрочное дело, но потребуется принести жертвы, чтобы помочь рабочим. В мире устойчивого развития нам необходимо изменить мышление о том, как мы работаем, и действовать в интересах достижения справедливого мира, предоставляя образование для тех, кто его не имеет, и для создания равенства для них.

Верите ли вы в равенство для людей в развивающемся мире? Получают ли они пользу от справедливой торговли? Африканские страны продолжили экспортировать сырье для переработки из африки, это означает, что их продолжают разорять, потому что добавленная стоимость создается за пределами континента. Верите ли вы в справедливую торговлю и справедливую оплату рабочим? Привержены ли мы устойчивому развитию и ответственному выбору поставщиков? Не просто составлять отчеты согласно законам, а выбирать источники поставки, которые используют повторно переработанные металлы.

Следующее групповое обсуждение было посвящено другой теме, имеющей важное значение для ювелирной отрасли. Она называлась «Ответственный выбор поставщиков - ожидания и реальность» (Responsible Sourcing – Expectations and Reality). Тайлер Гиллард (Tyler Gillard), управляющий по секторальным проектам и ведению бизнеса из отдела инвестиций в Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), сказал на конференции: «Мы тесно работаем с DMCC и золотой отраслью с 2011 года по осуществлению ответственного выбора поставщиков. Инвесторы, как и банки, очень надеются сначала увидеть подтверждения ответственного выбора поставщиков, прежде чем начать бизнес с клиентами. Потребители требуют этого. Поэтому важно то, что ответственный выбор поставщиков сейчас больше не является опцией – это коммерческая потребность».

Особый интерес для ювелирной отрасли представляло групповое обсуждение по теме «Проблемы в секторе ювелирных изделий» (Challenges in The Jewellery Sector), координатором которого выступил Чанду Сиройя (Chandu Siroya). Он сказал: «Существует много вызовов, стоящих перед ювелирной отраслью. К ним относятся ответственные и этические поставки золота. Есть проблема наличия опытных мастеров, потому что молодежь стремится работать в других отраслях, поэтому их трудно привлечь. Также вызывает затруднения привлечение финансирования и затраты на ведение бизнеса, включая расходы на маркетинг, которые являются относительно более высокими для малых и средних компаний. Существует трудность, связанная с угрозой реальным магазинам со стороны онлайновых продаж, проблема контрафактных ювелирных изделий и, наконец, поиск пути использования выращенных в лаборатории бриллиантов в ювелирных изделиях, который может использоваться всеми – от производителей бриллиантов для потребителей».

Кроме того, во время обсуждение темы «Эволюция и последствия налогообложения золота» (The Evolution and Impact of Taxation on Gold) Чанду Сиройя (Chandu Siroya), заместитель председателя компании Dubai Gold & Jewellery Group (DGLG), заявил: «В первые три месяца после введения 5% НДС в Дубае мы видим много последствий. Многие компании не смогли реализовать много товара, если вообще что-то продали, на протяжении 20 дней после введения НДС с 1 января, и только позже они вернулись к продаже. Для уникальной структуры Дубая, где 85% ювелирных изделий из золота предназначены для экспорта, это создает неопределенность. Мы также видели, что около 20 офисов стали доступны для аренды на золотом базаре. К сожалению, рынок значительно просел, на уровне как оптовой, так и розничной торговли».

Он объяснил, что нынешний золотой базар в Дубае был создан в конце 1970-х годов и включал примерно 15 киосков, но вырос благодаря активной помощи правительства, минимальному налогообложению и средствам контроля, которые были также строгими, но справедливыми. «Это позволило нам вырасти, и быстро появись оптовики и ритейлеры. У нас низкие прибыли, но высокие обороты, и именно это позволяет расти торговцам на рынке. Дубай – город золота, и многие люди приезжают сюда покупать из-за высококачественного дизайна и цен. Мало других таких мест, которые могут предложить такую структуру цен.

Следует помнить, что золотая отрасль Дубая предназначена в основном для экспорта. Дубай является уникальным рынком, который нуждается в защите. Посетители и трейдеры приезжают сюда со всего мира из-за наших цен. DMCC помогла нам сосредоточить свое внимание на золотых и бриллиантовых ювелирных изделиях, поэтому много фирм перевели сюда свои офисы», - сказал он в заключение.

Модератором группового обсуждения по теме «Банковское обслуживание слитков драгоценных металлов: путь вперед» (Bullion Banking: The Road Ahead) был Джеффри Родес (Jeffrey Rhodes), главный консультант из компании RAKGOLD, который предварил тему обращением к участникам конференции: «Я с большим оптимизмом отношусь к будущему банковского обслуживание слитков драгоценных металлов в Дубае и ожидаю, что рынок значительно вырастет. Дубай является эпицентром мировой торговли физическим золотом, но одним из вызовов, стоящих перед рынком ОАЭ, является отсутствие деятельности западных стран по банковскому обслуживанию слитков. Это ограничивает бизнес, и поэтому развитие местного сектора банковского обслуживания слитков драгоценных металлов поможет убрать любые барьеры для торговли».

Рассмотрение «Роли и будущего глобальных бирж» (Role & Future of Global Exchanges) было следующей темой в повестке дня, и модератором был Сомасундрам П. Р., управляющий директор Всемирного золотого совета (World Gold Council) по Индии, который высказал свое мнение перед тем, как пригласить участников обсуждения ответить на вопросы и высказать свое мнение.

Лес Мэйл (Les Male), главный исполнительный директор Дубайской биржи золота и сырьевых товаров (Dubai Gold and Commodities Exchange), заявил: «наша основная цель – расширить деятельность бирж и работать совместно по всей Азии. Трейдерам нужна продуктивность, чтобы они могли работать на многих биржах и иметь объединенный расчетный центр. Мы хотим большего сотрудничества и связей с целью создать трейдерам дополнительную стоимость. для достижения этого можно сделать больше, и мы хотим осуществить это».

Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), исполнительный директор DMCC, в завершение конференции заявил: «Дубай – лидирующий рынок физического золота в мире и один из трех крупнейших в мире центров алмазной торговли. Мы заработали такую позицию не в одиночку, а работая с отраслью, прислушиваясь к бизнесу и взаимодействуя с группами заинтересованных лиц по всему миру. Объединяющая сила признанной во всем мире Дубайской конференции по драгоценным металлам является чрезвычайно ценной в этом отношении, принимая во внимание нашу подготовку к будущему росту».

Абрахам Даян, корреспондент Rough&Polished в Израиле