Как повлияет объявление De Beers об аукционной продаже алмазов?

23 апреля 2018

Недавнее объявление, сделанное алмазной торговле Нилом Вентурой (Neil Ventura), исполнительным вице-президентом аукционного подразделения компании De Beers, показало направление, в котором движется этот алмазодобывающий гигант в вопросе аукционных продаж. Он сказал, что компания De Beers Auction Sales «послужила катализатором для широких изменений в методах продажи в отрасли» и теперь «огромное большинство производителей алмазов разных масштабов, включая даже правительства стран-производителей, приняли аукционы по меньшей мере для части своего общего ассортимента продаж.

Компания разработала свою аукционную программу, чтобы позволить покупателям обеспечить предложения в будущем на своих аукционах, запустив программу форвардных контрактов на продажу, чтобы покупатели могли это сделать. Затем она еще дальше разработала систему, перейдя от плавающей системы цен к фиксированным ценам. В прошлом году алмазодобывающая компания начала продавать свои собственные бриллианты, а также разрешила третьим сторонам продавать их бриллианты на платформе De Beers.

Алмазодобывающая компания сказала, что ее целью является предоставление покупателям «универсального магазина» для приобретения того, что нужно, заявив, что это выгодно с точки зрения эффективности и снижения затрат. Хотя производители бриллиантов, особенно сайтхолдеры De Beers, не дают комментариев публично, неофициально они говорят, что не в восторге от этого шага.

Как сказал один крупный производитель бриллиантов: «Конечно, мы все знаем, что компании меняются со временем. Все компании ищут дополнительные источники дохода. Но De Beers известна как продавец алмазов нескольким десяткам компаний. Мы согласились, что аукционные продажи могут играть роль для De Beers в проверке рынка и выяснения будущих цен, поскольку они хотят максимизировать свои поступления.

Но сейчас они ведут разговор о дальнейшем расширении своих аукционных продаж и уже начали продажу бриллиантов, что должно быть нашей областью. Мы даем свои комментарии этой компании на существующей основе, но как мы поняли за много лет, De Beers сильно изменилась. Больше не прислушиваются к старшему поколению диамантеров, как было раньше.

Предоставление нам алмазов и при этом занятие продажей бриллиантов – это то, чем многие из нас недовольны. К сожалению, мы мало что можем поделать с этим. У нас большие потребности по производству бриллиантов, и De Beers предоставляет нужные нам поставки. Кроме как четко обозначить свое отношение, мы мало что еще можем сделать».

В таком случае маловероятно, что клиенты очень довольны последним шагом De Beers, о котором объявил Вентура. Его слова показывают, что отрасль, совсем не испытывая недовольство предпринятыми действиями, хочет, чтобы алмазодобывающая компания сделала дальнейшие шаги. «Принимая во внимание наше взаимодействие с клиентами в самое последнее время, мы лучше поняли, чего от нас хотят наши покупатели, поэтому мы продолжим развивать этот бизнес в предстоящем году, а также в долгосрочной перспективе. Один посыл, поступивший в ходе нашего недавнего взаимодействия с покупателями, это пожелание, чтобы мы развивали наши предложения поставок в определенных областях, чтобы был более полный и широкий ассортимент материала для покупки.

На основании этой обратной связи с покупателями в 2018 году мы будем проводить проверку потенциала роста нашего профильного бизнеса по продаже алмазов с помощью закупок из сторонних источников. В настоящее время мы хотим удовлетворить потребности своих покупателей с помощью продажи примерно 10% общего объема алмазов, имеющегося у компании De Beers, но покупки у третьей стороны могут помочь нам получить некоторую интересную возможность роста для бизнеса».

De Beers собирается покупать и продавать «ограниченные количества» алмазов, получаемых из утвержденных источников, принадлежащих третьей стороне, в соответствии со Стандартом De Beers по торговле алмазами на аукционах (De Beers Auction Sales Diamond Trading Standard), принятым в 2016 году. Этот шаг нацелен на то, чтобы позволить компании «проверить, может ли такой подход помочь нам лучше обеспечить потребности нашей большой, разнообразной и растущей базы покупателей».

В комментариях информационному агентству Rough&Polished о размере покупок из сторонних источников Вентура сказал: «Это эксперимент, в ходе которого мы будем покупать небольшие объемы товара (при условии успешных торгов на тендере) для восполнения некоторого дефицита своей продукции в зависимости от спроса покупателей. Огромное большинство наших поставок для продаж будет по-прежнему поступать с рудников, разрабатываемых De Beers Group».

Вероятно, не удивительно, что Вентура не стремится конкретно указать, где компания будет покупать. «Мы будем покупать на ограниченном числе тендеров сторонних компаний у поставщиков, в отношении которых мы провели всестороннюю комплексную проверку».

С целью успокоить отрасль по поводу возможности дальнейшей консолидации на рынке в результате ее шагов по переводу объемов продаж других производителей алмазов на компанию De Beers, Вентура сказал: «Объем продаж через нашу компанию Auction Sales составляет небольшую часть общего объема предложения алмазов в мире. Кроме того, объем покупок у третьих стран, которые совершает De Beers Auction Sales, будет небольшим и специальным, а также будет ограничиваться определенными товарами.

Это небольшая экспериментальная инициатива, которая была проведена в ответ на обратную связь при привлечении покупателей, чтобы узнать, как мы можем повысить предложения для поставки через компанию Auction Sales. Так как Auction Sales продает широкому кругу, насчитывающему свыше 900 зарегистрированных покупателей, мы надеемся, что эта экспериментальная инициатива увеличит доступ к товарам, которые пользуются спросом у многих покупателей, которые в противном случае не смогли бы получить их напрямую».

Вентура подчеркивает, что система контроля компании предотвратит поступление конфликтных алмазов в цепочку поставок. «Мы только будем участвовать на отдельных тендерах, когда мы уверены в происхождении товара, и после того, как мы проведем необходимую комплексную проверку, чтобы убедиться, что алмазы, купленные на этих тендерах, поставлены из ответственных источников», - прокомментировал он.

Имеет ли отрасль причину для беспокойства по поводу последних событий и «угрозы» в том, что алмазодобывающая компания формирует господство над поставками на рынок в будущем? Ясно, что De Beers, как и любая другая компания, будет делать то, что лучше всего для нее и ее финансовых показателей. Как упомянуто выше, давно прошли дни, когда клиенты, даже крупнейшие, вместе с руководителями алмазных бирж, могли спокойно поговорить с высшим руководством иерархии De Beers и считать, что их мнение будет принято во внимание и будут сделаны необходимые изменения, по меньшей мере частичные, если не полностью.

Как сказал мне один бывший президент биржи, который работает в бизнесе уже свыше 40 лет: «Я летал в Лондон много раз на сайты нашей компании, и если были вопросы, которые нам необходимо было обсуждать в интересах наших сайтов или которые оказали более широкое влияние на членов биржи, нас приглашали в офисы на Чартерхаус стрит вместе с нашими брокерами для очень приятных переговоров, на которых, как мы знали, к нам прислушивались.

«Но это закончилось какое-то время назад, особенно когда Никки Оппенгеймер (Nicky Oppenheimer) решил продавать с торгов. В настоящее время вопрос заключается чисто в бизнес решениях, и здесь нет место для сентиментальности. Я чувствую, что изменения, касающиеся аукционных продаж, не должны оказать огромного воздействия в краткосрочной перспективе, но что случится в долгосрочной перспективе? Если De Beers даже продает бриллианты, что считается прерогативой сайтхолдеров, то будет ли компания испытывать угрызения совести по поводу повышения своих предложений товара от других производителей алмазов, что дает дополнительный контроль над предложением алмазов и ценами на них»?

Абрахам Даян, корреспондент Rough&Polished в Израиле



