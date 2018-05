Появились озабоченности по поводу зимбабвийской сделки по платине на $4,2 миллиарда

03 мая 2018

Подписание в позапрошлом месяце сделки стоимостью $4,2 млрд между Зимбабве и теневой компанией Karo Resources по разработке платинового рудника и по обогатительной фабрике в южноафриканской стране широко освещалось в прессе.

У Bloomberg была статья под заголовком «Новый президент Зимбабве подписывает сделку стоимостью $4,2 млрд по металлам платиновой группы» (Zimbabwe's New President Chalks Up $4.2 Billion PGM Deal), а Reuters отмечает: «Зимбабве подписывает сделку с Karo Resources по инвестициям $4,2 млрд в горную добычу» (Zimbabwe signs $4.2 billion mining investment deal with Karo Resources).



История из Reuters была использована рядом новых организаций во всем мире.

Читателям говорили, что компанией Karo руководит богатый магнат в горнодобывающей промышленности Лукас Пурулис (Loucas Pouroulis), родившийся на Кипре, который в настоящее время является исполнительным председателем правления базирующейся в ЮАР горнодобывающей компании Tharisa, у которой самый крупный рудник по добыче хрома и платины в стране.

Уинстон Читандо (Winston Chitando), министр горнодобывающей промышленности Зимбабве, заявил, что «это крупнейшая инвестиционная структура в горнодобывающей отрасли в Зимбабве».

«Картина горнодобывающей отрасли Зимбабве никогда не будет одинаковой», - сказал он.

Говорят, что проект стоимостью $4,2 млрд впервые обсуждался шесть лет назад и ожидается, что он достигнет годового объема производства 1,4 млн унций в течение трех лет.

«Я счастлив, что этот день наступил, - сказал президент Эммерсон Мнангагва (Emmerson Mnangagwa). - Потребовалось больше шести лет, чтобы настал этот день. Если бы я понял их намерение инвестировать в эту отрасль в платину в тот год, когда они пришли, и отвел бы их к тогдашнему президент (Роберту Мугабе, Robert Mugabe), то мы бы уже занимались этой программой шестой год, но из-за бюрократии и других неназываемых заинтересованных коррумпированных лиц этого не могло произойти».

Но эта сделка вызвала озабоченности.

Текст в твите:

Эта компания Karo Resources, похоже, не существовала до подписания этой сделки на $4,2 млрд.

Кто такой Лукас Пурулис?

Я бы хотел, чтобы наши журналисты были не просто стенографистами.

У Karo Resources нет даже веб-сайта.





В твите зимбабвийского писателя Джо Рузвидзо (Joe Ruzvidzo) разгорелся спор о подлинности сделки и о статусе Karo Resources, поскольку мало что известно о компании, которая даже не присутствует в интернете.

Издание Zimbabwe Independent недавно призывало тщательно проверить платиновую сделку, хотя она была «положительной».

Еженедельник указывал, что полные выгодополучатели от сделки не были полностью раскрыты, только наполовину.

«Не было дано объяснения и подробной информации о том, как инвестиции достигли суммы в $4,2 млрд – суммы, равной размеру бюджета страны, - отмечалось в газете.

Принимая во внимание то, что эти ресурсы не являются возобновляемыми, есть необходимость в тщательном изучении и прозрачности во избежание разграбления страны».

Приводились слова местного экономиста Джона Робертсона (John Robertson), который сказал, что неспособность правительства раскрыть более подробную информацию может свидетельствовать о том, что на самом деле не было никакой конкретной сделки или что-то скрывалось от людей.

Постой поиск в Google показывает, что Karo попыталась в 2013 году получить доступ к 28 000 гектарам земли, содержащей платиновые месторождения, которые были изъяты зимбабвийским правительством у компании Zimplats.

Журнал Africa Report, приводящий информацию из местных средств массовой информации, отмечал, что Пурулис предложил Хараре $4 млрд за право ведения горной добычи.

«Мы с большим интересом отметили ваше объявление от 12 февраля 2013 года относительно изъятия 27 948 гектаров земли у Zimplats для выделения ее новым инвесторам, - говорится в письме, написанном Пурулисом.

Этим письмом я хотел бы еще раз подтвердить стремление, приверженность и техническую и финансовую способность компании Karo Resources Ltd инвестировать в зимбабвийский сектор горной добычи металлов платиновой группы».

Нечистоплотность

Хотя несколько новых статей о Karo появились только о делах 2013 года и о недавней сделке, следует отметить, что Пурулис долгое время проявлял интерес к зимбабвийским металлам платиновой группы.

Издание Mining Review сообщило в марте 2009 года, что незарегистрированная на бирже компания Kameni Resources, которая, по словам некоторых людей, позднее получила название Karo, хотела получить до R1 млрд до регистрации на Йоханнесбургской фондовой бирже (JSE) с целью финансирования своих программ по геологоразведке и разработке в ЮАР и Зимбабве.

Компания подтвердила в то время, что она планировала зарегистрироваться на JSE в марте 2010 года, когда она собиралась получить R5 млрд на завершение строительства этих двух рудников по добыче металлов платиновой группы – один в ЮАР, а другой в Зимбабве.

Как сообщало тогда Mining Review, Kameni была идеей Пурулиса, и он был неисполнительным директором этой компании.

Компания заявляла, что она объединяла ресурс в размере 10 млн унций металлов платиновой группы для «своего» проекта Бокаи (Bokai), который был частью предприятия Унки (Unki) компании Anglo Platinum в Зимбабве.

Но позднее выяснилось, что у нее не было доли в этом проекте.

Государственная газета Herald сообщила 6 апреля 2011 года, что Kameni находится под следствием, проводимым Йоханнесбургской фондовой биржей и полицией ЮАР по поводу получения миллионов рандов в качестве первоначального капитала от инвесторов на основе ложного заявления о владении частью платиновых резервов на Бокаи на Большой дайке (Great Dyke) на месторождении Шуругви (Shurugwi).

«5 марта 2009 года Kameni объявила, что «она получила R300 млн – свой минимальный необходимый капитал – в качестве стартового капитала для финансирования своей программы геологоразведочных работ в ЮАР и Зимбабве, - пишет Herald.

Kameni сообщила также, что два ее основных актива – расположенный близко к поверхности Калкфонтейн (Тамботи) (Kalkfontein (Tamboti)) и находящийся на поверхности проект Бокаи, связанный с металлами платиновой группы и хрома в Зимбабве – подходят для быстрой геологоразведки, разработки и горной добычи, позволяющей добывать денежные средства.

Несмотря на свои заявления на JSE, Kameni не обосновалась на месторождении Бокаи в Шуругви. Некоторые попытки по геологоразведке, проведенной Mid-Ma, зимбабвийской «дочкой» компании Kameni, потерпели неудачу, когда после нескольких недель сбора миллионов рандов от инвесторов, геологи Mid-Ma были арестованы по иску Todal в Шуругви, и было изъято их оборудование для алмазного бурения».

Impala также жестоко критиковала Kameni за то, что она была слишком «вольной» в своих ссылках на компанию.

Принимая во внимание это предположительно нечистоплотное прошлое, было бы правильным тщательно проверить сделку, заключенную с таинственным Karo.

«Новое» правительство Зимбабве принимало все меры для привлечения прямых иностранных инвестиций, но при этом нужно было проводить комплексные проверки потенциальных инвесторов.

Режим Мугабе якобы блокировал Пурулиса, когда он обратился шесть лет назад, по иронии судьбы, с помощью нынешнего президента.

Хотя президент Мнангагва сказал, что Пурулис был заблокирован из-за коррупции, невозможно игнорировать тот факт, что они выбрали занятные вещи, в отношении которых его обвиняли в 2008 и 2009 годах.

Если было так, то взаимосвязи нынешнего президента с Пурулисом должны подвергаться более тщательной проверке для того, чтобы зимбабвийцев не обвели вокруг пальца.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро, Rough&Polished