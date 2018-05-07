Измеримость красоты

16 апреля 2018

Часть первая. Вес.

Этой статьей мы начинаем серию научно-популярных публикаций об алмазах и бриллиантах, их свойствах и характеристиках, особенностях происхождения, добычи, огранки и оценки. И начнем с последнего – системы 4С, повсеместно использующейся для установления ювелирных характеристик и последующего определения стоимости ограненных камней.

Такое природное явление, как алмаз, по сути, не нуждается в особом представлении. Яркий блеск, уникальное светопреломление, сильная дисперсия света, самая высокая твердость из всех природных материалов, необычайная химическая стойкость – и это далеко не полный список примечательных характеристик этого минерала. Он используется при производстве огромного спектра инструментов, в часовом деле, в микроэлектронике, полупроводниковых приборах, в науке, при создании квантовых компьютеров и решении задач ядерной промышленности. Однако для многих обывателей такой список применений, пожалуй, станет сюрпризом: ценность и популярность алмазы испокон веков получали в одной отрасли – ювелирной. Будучи огранен и оправлен, крошечный кусочек углерода моментально превращается в символ богатства, статусности, любви, красоты и успешности. По приблизительным оценкам более 300 млн. женщин в современном мире имеют украшения с бриллиантами.

Вообще, если сохранять точность терминологии, «алмазами» называют кристаллы в их природном состоянии, и внешне они довольно далеки от своих ювелирных воплощений. В полной мере оптические свойства камня раскрываются после огранки – то есть придания ему четко выверенной формы, обеспечивающей полное внутреннее отражение света и максимальное сверкание. Ограненный алмаз и называют бриллиантом.



Рисунок 1. Алмазное сырье. Фото: ПАО АЛРОСА

Оценка качества бриллианта – сложный процесс, учитывающий огромное множество факторов. Во многом он носит оттенок субъективности, поскольку большинство используемых критериев (например, цвет, чистота, форма) не могут быть выражены в абсолютных единицах и их характеристика носит качественный характер. По сути, единственным однозначно измеряемым параметром является вес.

Наиболее распространенная система оценки – «4C», разработанная Американским геммологическим институтом (GIA). Она учитывает четыре параметра – вес в каратах, цвет, чистота, огранка (carat weight, color, clarity, cut – отсюда и «4С»). Эксперт оценивает вес бриллианта, его оттенок, чистоту с точки зрения внутренних дефектов и качество огранки. На основе этого анализа делается вывод о том, как данный экземпляр по совокупности параметров выделяется на фоне других бриллиантов. Что, в итоге, и отражается на его стоимости.

В России технические требования, распространяющиеся на ювелирные бриллианты, а также на бриллианты, реализуемые на внутреннем и внешнем рынках, регламентируются по ТУ 117-4.2099-2002 и однозначного соответствия с «западными» системами не имеют. Чаще на отечественном ювелирном рынке используется «4С».

Итак, вес бриллианта. Его определение - это самый нетрудоемкий и вместе с тем наиболее объективный параметр оценки ограненного камня. Испокон веков единицей измерения служит карат (ct) – 0,2 г в метрической системе. Считается, что сам термин происходит от названия растения Цератония (Ceratonia), семена которой с Библейских времен использовались в качестве меры веса благодаря удивительному свойству постоянства массы – расхождение веса двух семян цератонии не превышает 0,003 г.

Достаточно долгое время единого эталонного веса для карата не существовало – так, например, во Флоренции он равнялся 0,1972 г, а в Лондоне – 0,2053 г. Это вносило немалую путаницу в торговлю между странами, и в 1871 г. парижской Палатой торговцев драгоценными камнями была предпринята первая попытка вывести эту метрику на международный уровень. Попытка оказалась не особо удачной, поскольку установленная мера 205 мг не устраивала часть ювелиров (не малую роль сыграло также нежелание мелких «внутренних» торговцев покупать новые гири). И только в 1907 г. после заседания Международного комитета мер и весов в Париже удалось достичь общего компромисса и эталонный вес карата был окончательно зафиксирован. В Голландии метрический карат начал действовать с 1911 г., в США с 1913, в Великобритании – с 1914 г., а в Советском Союзе, стал официальной мерой в 1923 году.

В ювелирной отрасли есть еще один карат (kt) - «золотой», обозначающий не вес, а пробу или процентное соотношение чистого металла к примесям (так называемый «пробирный» карат). Если какое-либо изделие имеет маркировку 24 К – значит оно состоит из 100% золота. Есть версия, что такая система счисления пошла от монеты «солидус», весящей 24 карата и выпускавшейся во времена императора Константина в Римской империи (правда многие специалисты считают это просто совпадением). Так, например, золото чистое наполовину маркируется как 12 карат, чистое на 2/3 – 16 карат, чистое на 3/4 – 18 карат. Каратная проба получила широкое распространение в Великобритании и США - то есть в странах, которые долгое время не признавали метрическую меру веса. В странах Европы и бывшего Советского Союза для определения чистоты золота используются метрическая проба, показывающая непосредственно процент золота в изделии (то есть самая распространенная 585 проба, означает, что золота в изделии 58.5%).

Но вернемся к бриллиантам и их весу. Камни подразделяют на три группы:

• крупные – от 1,00 и более карат,

• средние – от 0,30 до 0,99,

• мелкие – до 0,29 карат,

• алмазная крошка – до 0,01 карат.

Массу неоправленного камня определяют взвешиванием на ювелирных каратных весах. Сама по себе процедура элементарна, но – очевидно – требует от исполнителя внимания, аккуратности и соблюдения процедуры. Используемые в алмазной промышленности модели электронных весов фиксируют вес с точностью до 3-ей значащей цифры после запятой (то есть ошибка в определении веса не превышает 0,001 ct). Согласно принятым во всем мире правилам округления в протоколе измерений масса фиксируется до второго значимого знака, при этом третий округляется если это 9 и отбрасывается, если значение 8 и менее. То есть камень весом 0,999 ct в протоколе записывается как 1,00 ct, а 0,998 – уже как 0,99 ct.



Рисунок 2. Взвешивание. Фото: ПАО АЛРОСА

Драгоценные камни крупных и средних размеров взвешивают поштучно. А вот мелкие и очень мелкие бриллианты допускается взвешивать партиями. Бриллианты в этом случае сортируют через набор сит на размерные группы (при этом они имеют одинаковые характеристики чистоты и цвета) и взвешивают «скопом». Часто мелкие и очень мелкие бриллианты считают в штуках на карат массы и продают партиями. Пример размерно-весовых групп очень мелких бриллиантов дан в таблице 1. Также в мировой практике торговли бриллиантами для обозначения массы отдельного мелкого камня используется единица «поинт», равная 0,01 ct.

Таблица 1. Размерно-весовые группы мелких и очень мелких бриллиантов.

Оценить вес уже оправленного бриллианта намного сложнее, поэтому ювелиры советуют делать это до оформления камня в украшении или после его выкрепления. Если ценность представляет все украшение целиком (разбирать семейную реликвию ради экспертизы вряд ли кто-то согласится), вес рассчитывают по приближенным формулам. Например, для стандартной круглой огранки она следующая:

М = D2*H*K,

Где М – искомая масса, D – диаметр по рундисту (средняя часть бриллианта), Н – высота, К – коэффициент, варьирующийся от 0,0061 до 0,0067 и зависящий от толщины рундиста. Ошибка расчета для классической огранки может достигать 10%, а для камней с искаженной геометрией, старинных – и того больше.

В идеале огранка предполагает точные соотношения размеров, углов и длин граней в бриллианте и поэтому у большинства из них каратность можно приблизительно «предсказать» по его размеру. Зависимость линейных размеров бриллиантов различных форм огранки от их веса показана в таблице 2 (полная версия - Lumera Diamonds http://www.lumeradiamonds.com/files/size_chart.pdf ).

Таблица 2. Зависимость линейных размеров бриллиантов от их веса.

Традиционно стоимость алмазов и бриллиантов считается в долларах США за карат. Наиболее популярным в мире индикатором цен является еженедельный прейскурант Рапапорта - Rapaport Diamond Report. Впервые он был выпущен в 1978 г. и, хотя по сей день вызывает немало критики, является основой для большинства сделок с участием бриллиантов и алмазного сырья. Он представляет собой сводку розничных цен предложения бриллиантов на рынке Нью-Йорка, регулярно получаемую на основе опроса дилеров. Прайс, по сути, отражает мнение экспертов Rapaport Corporation об уровне цен, не являясь при этом предложением на покупку и продажу. Он издается отдельно для круглых, и отдельно – для бриллиантов фантазийной огранки (груша, принцесса, овал, кушон и т.д.). Содержит соответственно 18 или 8 таблиц, сгруппированных по весовым группам (0,3 – 0,39 ct, 1,0 – 1,49 сt и т.д.). Внутри каждой из них стоимость варьируется в зависимости от чистоты и цвета камня.

При прочих равных условиях ценность бриллианта тем выше, чем больше его каратность. Что, в общем-то, очевидно – крупные алмазы встречаются гораздо реже. Сравнение цен бриллиантов, сопоставимых по цвету (Н) и чистоте (IF, VVS2, SI2), имеющих круглую огранку качества Ideal и доступных для покупки в марте-апреле 2018 г. приводится на рис. 3.

Рисунок 3. Сопоставление цен на бриллианты с их размерами. Сравнивались данные Blue Nile, Brilliance, Brilliant Earth, Ritani, James Allen.

Важным моментом в прайс-листе Рапапорта является переход между весовыми группами – он увеличивает цену за карат в среднем на 20-40 %. И в то время, когда внешне размеры камней 0,99 ct и 1,00 ct не отличимы, разница в их стоимости очень даже ощутима. Казалось бы, вот тут и можно схитрить, выбрав камень у верхней границы весовой группы (0.49, 0.99, 1.49 и т.д.). Однако все не так просто. На рынке таких предложений не много – с точки зрения стоимости камня зачастую выгоднее допустить небольшие погрешности при огранке, но «вытянуть» его в следующую весовую категорию. Кроме того, ритейлеры нередко устанавливают дополнительную наценку на украшения с камнями «пограничной» зоны. В России официальные цены на бриллианты устанавливаются прейскурантом Гохрана.

Для камней массой свыше 10 ct на мировом рынке не существует каких-либо ценовых индикаторов, и торговцы при определении цен на особо крупные бриллианты ориентируются либо на результаты международных аукционов, либо продают по той цене, которую способен заплатить покупатель.

Ольга Третьякова для Rough&Polished

