Производители алмазов не могут почивать на лаврах перед лицом угрозы со стороны синтетики

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В январе 2017 года я спросил Линетт Гулд (Lynette Gould), которая тогда была руководителем по связям со средствами массовой информации в компании De Beers, были ли производители природных алмазов обеспокоены тем, что они могут уступить некоторую долю рынка выращенным в лаборатории камням.

Она ответила отрицательно, заявив, что природные алмазы и синтетические алмазы – это две разные вещи.

«Наши исследования постоянно показывают, что потребители не рассматривают синтетические бриллианты в качестве потенциального заменителя природных бриллиантов», - говорила представитель De Beers в то время.

Но она сказала, что не подлежит сомнению то, что проблема, на которой им необходимо было сосредоточить свое внимание, – это обеспечение репутации отрасли и безупречности продукта, который мы продаем.

«Проблемы для репутации продукта, например, риск проникновения необъявленных синтетических бриллиантов в алмазопровод, относятся к вопросам, к которым мы относимся очень серьезно, - сказала Гулд. - Реакция потребителей на покупку синтетических камней тогда, когда они считали, что это природные, может создать для отрасли настоящую проблему доверия, поэтому надлежащие меры, которые необходимо принимать на всех стадиях алмазопровода, но особенно в средней его части, заключаются в том, чтобы заниматься этим вопросом».

Производителей синтетических бриллиантов обвиняют в использовании грязных маркетинговых стратегий.

«Многие компании, выпускающие лабораторно выращенные алмазы, называют свои алмазы «зелеными» или экологически безопасными и используют такие слова, как «парник» или «литейная мастерская», чтобы попытаться повлиять на мнение», - сказал Сахаг Арсланиан (Sahag Arslanian), управляющий директор Arslanian Group, на конференции по горнодобывающей промышленности в Кейп-Тауне в прошедшем феврале.

«Им [поколению двухтысячных] также говорят, что [синтетические бриллианты] являются подлинными бриллиантами, не причиняющими вред человеку или окружающей среде. Это введение в заблуждение. Они обманывают потребителя, потому что у синтетических бриллиантов невысокая розничная стоимость. Миллениалам лгут, потому что разрыв между реальным положением дел и маркетингом огромный. Ритейлеры синтетических бриллиантов выигрывают маркетинговое сражение», - отметил он.

Осознание

Вероятно, осознав, что они проигрывают маркетинговое сражение, как выразился Арсланиан, Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) приняла решение обратиться с широким маркетинговым призывом к молодому поколению, выразив его как «Подлинное – редко. Подлинное – это бриллиант» (Real is rare. Real is a diamond).

«Слоган «Подлинное редко, подлинное - это бриллиант» проводит параллель между подлинностью и вечностью продукта и подлинностью основополагающих взаимоотношений, которые вы выражаете с помощью бриллианта, - сказал Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr), главный исполнительный директор, на алмазной конференции в Ботсване в ноябре прошлого года. - Сейчас это нечто большее, чем это, это также обязательство всех нас жить искренне и по-настоящему в алмазном секторе. Это обещание прозрачности и подлинности».

Дэвид Маганг (David Magang), бывший министр по полезным ископаемым и энергетике Ботсваны, однажды сказал, что синтетические алмазы представляют одну из крупнейших угроз для экономического благосостояния Ботсваны, так как последствия таковы, что даже если наши рудники продолжат работать еще 100 лет, никто не станет покупать наши алмазы, если синтетические бриллианты станут модными.

Он был прав, проявляя озабоченность по поводу потенциальной угрозы со стороны синтетических алмазов и бриллиантов, в отличие от Гулд, которая не придала значения угрозе с их стороны.

То, что они дешевые по сравнению с природными камнями в сочетании с очернительской кампанией о том, что природные алмазы добываются неэтическим способом, кроме всего прочего, делает их привлекательными для более молодого поколения.

Кроме того, объемы производства выращенных в лаборатории камней растет.

Общий годовой объем производства синтетических алмазов составил от 8 млн до 10 млн каратов, при этом камни ювелирного качества составили около 4,5 млн каратов, судя по данным Diamond Intelligence Briefs.

Это в сравнении с общим годовым объемом производства природных алмазов, достигшим 124 млн каратов, при этом объем алмазов ювелирного качества составил 85 млн – 90 млн каратов.

Еще одной угрозой является то, что партии синтетических бриллиантов выдаются недобросовестными дилерами за природные бриллианты.

De Beers в течение нескольких десятилетий сделала крупные инвестиции в технологию выявления синтетических бриллиантов.

«Наша способность производить разные виды синтетических материалов означает, что у нас есть идеальные испытательные образцы для наших постоянно развивающихся приборов для обнаружения, - сказала Гулд в январе 2017 года.

«Мы сделали значительные инвестиции в исследования в области синтетических алмазов, и у нас есть очень мощные возможности для разработок с целью решения вопросов, представляющих ключевые риски. Мы также внедрили и расширили службу проверки «меле» (Melee Testing Service) в своем Международном институте классификации и исследования алмазов и бриллиантов (International Institute of Diamond Grading & Research Centre) в Сурате с целью оказания дальнейшей поддержки средней части алмазопровода в выявлении потенциальных необъявленных синтетических бриллиантов и предоставления гарантий их собственным покупателям», - рассказала она.

АЛРОСА тоже предложила технологию для обнаружения необъявленных синтетических бриллиантов.

Недостаточно только отсеивать поддельные алмазы и не делать ничего, так как производители синтетических алмазов всеми правдами и неправдами настойчиво продвигают свою продукцию.

Обнадеживают сообщения о том, что в этом году DPA потратит $70 млн на видовой маркетинг, чтобы организация смогла увеличить свой маркетинг в Соединенных Штатах и распространить кампании по всему миру.

Примерно половина мирового спроса на бриллианты поступает со стороны Соединенных Штатов, и в 2016 году на них приходилось 47 процентов от мирового спроса, и этим объясняется то, что основное внимание уделяется этой стране.

Производители алмазов больше не могут почивать на лаврах просто потому, что они добывают чудо природы, которому миллиарды лет, которое не имеет себе равных на этой земле.

Для сохранения своей доли на рынке они должны доказать поколению двухтысячных, что их алмазы были добыты экологически устойчивым способом, а также с соблюдением этических норм.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро, Rough&Polished



