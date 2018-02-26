Питерский JUNWEX открывает ювелирный сезон 2018 года

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К JUNWEX’у в Санкт-Петербурге у ювелиров почему-то особое отношение – возможно, отчасти из-за магической атмосферы этого европейского чудо-города, из-за публики с печатью особой интеллигентности. Возможно, удачно и время его традиционного проведения – накануне Дня влюбленных, отмечаемого 14 февраля, за которым потом следуют праздники 23 февраля и 8 марта и наконец наступает весна - время свадеб и время подарков. После долгой зимы возможность просто полюбоваться блеском и красотой украшений – это своего рода терапия, не говоря уж о выдавшейся удаче первыми увидеть самое интересное до того, как оно появится на прилавках, по ценам производителей... В городе много рекламы этой ювелирной выставки, и петербуржцы привыкли к ней, поскольку она проводится из года в год в одно и то же время - организаторы занимаются выставкой много лет подряд, опыт солидный. Пространство, выделенное для участников JUNWEX в выставочном центре “Экспофорум” – огромное. Много парковочных мест, организованы бесплатные челночные рейсы в автобусах с надписью JUNWEX, доставляющие посетителей от метро до выставочного центра и обратно. Посетителей много - тягу к красоте никто не отменял.

Питерский JUNWEX открывает новый ювелирный сезон из года в год - и именно к нему, а не к новогодне-рождественским продажам большинство российских ювелиров готовят новые коллекции или просто новинки. Для ювелиров участие в «JUNWEX Петербург» – обязательное мероприятие, дающее возможность показать коллегам, партнерам и клиентам лучшее из того, что создано в течение года, а для ювелирных оптовиков – закупить то, что, по их мнению, будет пользоваться спросом.

Кроме всего прочего, питерский JUNWEX - надежный барометр, чутко передающий состояние и настроения ювелирного рынка.







Фото: JUNWEX



А настроение, несмотря на трудности, переживаемые отраслью, остается стоическим: самые успешные участники рынка отмечают, что в кризисе есть что-то очистительное и полезное, как в природе – естественный отбор. Выживают сильнейшие и трудолюбивые, остаются профессионалы, лучшие в этой сфере - пережив тяжелые времена, они делаются сильнее. Рынок должен самоочищаться, вынуждая любителей легкой наживы, увлекающихся «серыми» схемами уйти, уступая нишу надежным производителям.

«Экспофорум» за последние три года стал едва ли не лучшей ювелирной площадкой в стране: в четырех выставочных залах, объединенных галереей-пассажем, разместились более 400 участников из разных городов России, а также Казахстана, Беларуси, Турции и Китая, среди которых ведущие московские, питерские, костромские, калининградские, уральские, якутские предприятия – «Карат», «Эстет», «Смоленские бриллианты», «Русские самоцветы», «Якутские бриллианты», «ЮК Алексей Помельников», «Ринго», «Грингор», Московский экспериментальный ювелирный завод (МЭЮЗ)…

Тем не менее, до точки концентрации роскоши, красоты и блеска в премиальном зале еще следует дойти, минуя три других зала, более близких к реальной жизни. Здесь много украшений хороших и разных, а главное – недорогих, и публики больше. Пользовались вниманием и спросом, например, изделия из янтаря (изрядно подорожавшего, кстати) от ювелирных фирм «Гранат» и «Sun Stone», коллекции из серебра – действительно интересные, стильные, хорошего качества в сегментах «классика» и «авангард».







Фото: JUNWEX



Что касается «лучших друзей девушек» и бриллиантовых продаж, то на JUNWEX'e в самом люксовом зале «Е» было собрано много стендов с дорогими изделиями, украшенными драгоценными камнями, включая, конечно, и натуральные бриллианты хороших характеристик - от якутских и уральских умельцев и ювелиров обеих столиц, причем дизайн и технологии заметно совершенствуются – конкуренция заставляет.

Премиальный сектор «E» был позиционирован как Diamond Avenue, и в этот зал, который находится в самом конце пассажа, посетители попадали по отдельным пригласительным билетам, имея перед собой вполне четкую цель – купить дорогую вещь с бриллиантами. Эта часть покупателей составляет примерно 5% публики.

Экспонентов в этом зале тоже как будто меньше: может, это поверхностное впечатление, но бросилось в глаза отсутствие столь заметной компании, как Sokolov – флагмана, можно сказать, московских JUNWEX’ов. Известно, что компания предпочла провести недавнюю презентацию своей новой коллекции в Москве, с фуршетом и участием медийных лиц, моделей, гостей. Не было и «Национального достояния» и каких-то других фирм – по той же причине: затраты на участие в выставке растут год от года, а доходы снижаются.

И все же, по мнению экспертов, спрос на российском рынке ювелирных изделий премиум-класса даже в последние годы остается стабильным. В подтверждение этого на петербургском JUNWEX’e были достойно представлено большинство российских премиальных брендов. По-прежнему держат марку компания «Смоленские бриллианты», ювелирные дома «Chamovskikh», «Maxim Demidov», «Kabarovsky», «Эстет» и др. Но, следует отметить, у того же «Эстета», помимо основных коллекций премиум-класса бренда «Gevorkyan», в этом году представлен и широкий ассортимент ювелирной продукции в разных ценовых сегментах, включающей и бижутерию, и украшения с синтетическими вставками, полудрагоценными камнями и фианитами, в том числе из серебра. Все, разумеется, хорошего качества, и это правильная маркетинговая и ценовая политика, круг покупателей надо расширять - поэтому новинки бренда «Эстет» продавались и в обычной зоне выставки и включали коллекцию «Lady» c жемчугом, и коллекцию «Love» c сердечками Swarovski.







Фото: JUNWEX



Многие производители стараются не снижать планку и продолжают создавать бриллиантовые украшения, минимизируя расходные материалы, придумывая коллекции недорогого сегмента с новым дизайном.

Какие-то компании расширяют свой ассортимент изделиями с полудрагоценными камнями, из облегченного металла. Многие фирмы, специализирующиеся на бриллиантовой продукции при создании коллекций перешли на бриллианты более скромных характеристик. Одна известная московская фирма (чья прошлогодняя коллекция иронично именовалась «Антикризисной рапсодией»), заменяет дорогие белые бриллианты на камни коричневато-бежевой гаммы (эти темноватые цвета известны покупателям благозвучными названиями «коньяк» и «шампань», что давно признано классикой успешного маркетинга и рекламы), и украшения с ними успешно продаются благодаря посильному ценовому диапазону.

Площадка «Смоленских Бриллиантов» – первое, что ты видишь при входе в зону «Е». В витринах – украшения с бриллиантами превосходного качества, огранка изумительная. Понятие «русской огранки» связано прежде всего с изделиями смоленских мастеров – что неудивительно, учитывая, что на «Кристалле» в Смоленске существуют целые династии высококлассных огранщиков, насчитывающие два, а то и три поколения.

Генеральный директор смоленского «Кристалла» Максим Шкадов не согласен с тем, что спрос на бриллианты резко упал: по его мнению, он не растет, но и не падает. Тем не менее, он не отрицает падение цен и объясняет это кризисом перепроизводства и демпингом индийских коллег. Состояние (не шаткое и не валкое) рынка бриллиантовых изделий вызвано отсутствием «вразумительной маркетинговой стратегии и продвижения бриллианта как такового, которым после ухода De Beers семнадцать лет назад никто не занимался». Не идет на пользу торговле и то, что ювелиры часто завышают характеристики бриллиантов и продают их со скидкой, хотя и не в ущерб себе - таким образом, «страдает в результате потребитель».







Фото: JUNWEX



Мнением, что рынок дорогих бриллиантовых украшений находится в довольно печальной ситуации, поделилась Светлана Максимова, генеральный директор фирмы «Кастинг Хаус»: на нынешней выставке по итогам продаж ее фирма получила выручку почти вдвое меньше, чем на JUNWEX’e прошлого года.

«К сожалению, уровень продаж резко снизился, - сетует г-жа Максимова, - при том, что средний чек остался прежним – 50-70 тысяч рублей».

Ювелиры вынуждены делать немалые скидки, поскольку большинство строит свою выставочную стратегию, как «цены пополам».

Изделия ювелирной компании «Кастинг Хаус» относятся к сегменту скорее дорогой бриллиантовой продукции и представляют собой как классические украшения стоимостью от 100-200 тысяч рублей, так и более дорогие вещи из белого золота с бриллиантами от одного карата и выше. Есть и очень современные вещи, в стиле хайтек, с недорогими бриллиантами, а также цветными камнями, но первого ряда - изумрудами и сапфирами, морским жемчугом и танзанитом.







Фото: Rough&Polished



Якутская торговая ювелирная фирма «Киэргэ» чувствует себя неплохо и в кризисной ситуации и уверенно развивается. По словам финансового директора компании Галины Павловой, продажи на петербургской выставке JUNWEX прошли у них очень неплохо, вопреки ожиданиям, и даже лучше, чем в прошлом году. Судя по настроению, руководство фирмы довольно результатом. Диапазон цен у продукции «Киэргэ» необычайно велик – от пяти тысяч до двух с половиной миллионов рублей. И выручка от бриллиантовой продукции составляет основную часть. К тому же, помимо выставки собственных изделий, у компании «Киэргэ» была еще одна цель: выбрать ювелирные изделия других производителей для продажи в своих салонах в Якутии. Г-жа Павлова сообщила, что лучше всего продаются бриллианты среднего сегмента, одиночные камни среднего размера, и отметила, что покупатели стали разборчивее во вкусах и более информированы относительно характеристик камней, более требовательны к стилю и качеству дизайна.

Ряд якутских фирм объединен единым брендом «Якутские бриллианты». К ним также примкнули и несколько фирм из Новосибирска и Москвы, обозначившие свои камни, как якутские бриллианты. Этот бренд становится узнаваемым и популярным: покупателей интересуют якутские бриллианты, ведь всем известно, что алмазы добываются в Якутии – поэтому и доверия к одноименным бриллиантам больше. Вероятно, по той причине это словосочетание используют в своей рекламе даже индийские производители. Индийская рука чувствуется и в продукции армянских ювелиров на стенде «A.D.M.DIAMONDS», где она представлена в довольно широком ассортименте (благодаря свободной таможенной зоне) и по ценам, которые российские производители позволить себе не могут. И российских производителей эта тенденция настораживает – ведь если она продолжится, это будет точно не в их пользу.

Галина Семенова для Rough&Polished



