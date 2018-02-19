Секретные алмазы Сталина

Сегодня

Игры в санкции и анти - санкции, которые мы имеем удовольствие наблюдать в последнее время чуть ли не ежедневно, не могут не тревожить участников алмазного рынка. Беспокойство вполне обоснованное: торговля алмазами и политика нередко пересекались в течение последнего столетия, и эффект от таких контактов был далеко не однозначным. Тем полезнее обратиться к историческим примерам, демонстрирующим победу здравого смысла и желания конструктивного развития над тактическими политическими интересами.

Ближайшей исторической аналогией текущим событиям, на наш взгляд, является период 1951 – 1953 годов, когда «холодная война» между СССР и Западом перешла в «горячую» фазу прямого вооруженного столкновения в Корее, и на Советский Союз обрушился поток торговых санкций. Именно в эти годы на алмазном рынке произошли события, определившие его развитие на многие десятилетия вперед. До сих пор известно о них было немногим, соответствующие документы были закрытыми и не могли вводиться в научный оборот.

В 1952 году Председатель Совета Министров СССР И. В. Сталин подписал ряд секретных распоряжений о закупках в Англии технических алмазов и специального оборудования для советского торгпредства в Лондоне, для обеспечения их приемки, проверки качества, сортировки и взвешивания. (№10503-рс от 3.05.1952 г., №25039-рс от 26.09.1952 г. и др.). Эта была рекордная закупка за все время существования СССР - общий объем составил 30 млн рублей золотом, более 600 тыс. карат.

Алмазы были куплены по ценам существенно ниже рынка, дисконт составлял около 17%. В сентябре 1952 года, заместитель Министра внешней торговли С. Борисов писал А. Микояну, курирующему в СССР все вопросы алмазной индустрии: «Задание Правительства о закупке технических алмазов на 1952 год на сумму 17,0 млн. рублей Минвнешторгом выполнено по сумме полностью, а по количеству с превышением на 17%. В настоящее время имеется возможность продолжать закупки технических алмазов подходящего для нас ассортимента». Письмо С. Борисова и легло в основание Распоряжений Сталина об увеличении закупок в 1952 году до 30 млн рублей.

В результате избыточного импорта СССР стал обладателем запаса технических алмазов, обеспечивавшего потребности советской промышленности на много лет вперед. Именно в 1952 году Министр финансов СССР А. Зверев отчитался перед Бюро Президиума Совета Министров СССР: «При выполнении Министерством внешней торговли поставки алмазов по согласованной спецификации потребность промышленности… будет обеспечена: для волочения проволоки – на 6 лет, для испытательных приборов – на 7 лет и в алмазной крошке, применяющейся для бурения, правки шлифовальных кругов, обработки часовых камней, оптического стекла и алмазных фильер – на 8 лет… Наличие других сортов алмазов в Государственном хранилище обеспечивает потребность промышленности в них на 10-15 лет».

Несмотря на столь значительный запас, импорт технических алмазов продолжился ударными темпами и в следующем году. Постановлением Совета Министров СССР №1486-590сс план закупок технических алмазов на 1953 год увеличивался на 10 млн рублей золотом и до рекорда 1952 года не дотянул совсем немного.

Расцвет сталинского импортного алмазного «пиршества» пришелся на время, когда авиация и наземные части 64-го истребительного корпуса Советской Армии отчаянно сражались с войсками ООН в Корее. С обеих сторон счет сбитых самолетов шел на сотни. Причем в прицелы советских МиГов попадали не только американские «сейбры» и «тандерджеты», но и самолеты стран Британского содружества: английские, австралийские, южноафриканские, канадские. Вот так, на боле боя смертельные враги и одновременно - лучшие друзья в алмазной торговле!

А как же санкции? Ах, да, санкции, ну куда же без них! В январе 1950 года странами НАТО был создан COCOM (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls) – организация, призванная контролировать экспорт в СССР и страны Восточного блока товаров и технологий оборонного и двойного назначения. Разумеется, технические алмазы и алмазный инструмент в списках COCOM присутствовали. И что же? Говоря современным изысканным русским деловым языком – кинула De Beers этот COCOM, а также все его американские, да и британские производные. Отличное вышло эмбарго! Обоюдовыгодное.

Мотив хорошо заработать на такой огромной поставке, конечно, имел место. Но главным он не был. Алмазы были проданы с большим дисконтом и дело здесь совсем не в размере опта.

В 1950 году в Якутии было открыто несколько россыпных месторождений, содержание алмазов в которых было на порядок выше, чем в уральских россыпях, которые разрабатывались силами ГУЛАГа МВД. В 1951 году на новых месторождениях десантировалась бригада специалистов МВД, которая составила трехтомный проект освоения новой алмазной провинции. В соответствии с этим проектом к эксплуатации ГУЛАГом были намечены месторождения: «Сказочное», «Соколиное», «Верхние острова», «Молодежное», «Рыбачье», «Огонек». Должны были быть построены Вилюйская и Мархинская электростанции, пристань в Усть-Мархе и две опорные базы – «Турукта» и «Хадан». На каждом из объектов предполагалось создать лагерь на 300 – 1000 заключенных. Всего в Вилюйском районе на первом этапе освоения алмазных месторождений предполагалось использовать 5000 заключенных. Уже в 1952 году в Сунтарский район намечалось завезти необходимые материалы и оборудование, включая алмазную драгу. В 1952 году в Вилюйском алмазоносном районе МВД планировало начать опытную, а в 1953 году – полномасштабную добычу алмазов. Но… ничего не началось! Проект МВД остался на бумаге. Что же произошло?

Утверждать, что проект МВД был предан забвению в результате смерти Сталина и последующей реорганизации МВД явно некорректно. В 1952 году вождь был жив и чувствовал себя неплохо. А первая драга на якутских россыпях должна была появиться именно в 1952 году. Саботировать решение об освоении якутских алмазных месторождений никто из чиновников (до министров включительно) никогда бы не решился. Да и зачем? Какой мотив мог быть для такого саботажа? Открыты богатейшие россыпные месторождения – прекрасно! Опыт, кадры и технологии для их освоения имеются у «Уралалмаза», который входит в структуру МВД. Да, в Западной Якутии были серьезные проблемы с рабочей силой и инфраструктурой, но когда и где эти проблемы останавливали ГУЛАГ!? Да вся Якутия уже была покрыта зонами: «Алданлаг», «Джугжурлаг», «Зырянлаг», «Индигирлаг», «Немнырлаг», «Янлаг». Золото, слюда, олово, уголь, вольфрам – все это добывалось в Якутии предприятиями МВД СССР. Почему для алмазов должны были сделать исключение?

Казалось бы – вот она, долгожданная отечественная минерально-сырьевая база, способная удовлетворить потребности промышленности и навсегда освободить страну от необходимости импортировать алмазы, только осваивай! Но в 1951 - 1953 годах происходят рекордные закупки технических алмазов в Англии. И одновременно – замораживается проект МВД по освоению Вилюйского алмазоносного района! При сохранении мизерной, с чудовищной себестоимостью, добычи на Урале. Что, Сталина и его министров охватило коллективное помешательство?

Нет, конечно, советское руководство оставалось в здравом уме и твёрдой памяти. И сложившаяся ситуация имеет только одно объяснение. Корпорация De Beers, которая была постоянным контрагентом СССР на алмазном рынке как минимум со времен «сталинской индустриализации», оказалась отлично осведомленной об открытии месторождений в Якутии, несмотря на все пугающие грифы секретности. Дальше последовал простой анализ: мощность новых месторождений выдающаяся, СССР хронически нуждается в конвертируемой валюте, а учитывая особенности действующей алмазной промышленности, сконцентрировать необходимые людские (проще говоря – зеков) и материальные ресурсы в районе новых месторождений можно предельно быстро. Следовательно, значительное количество алмазов (причем с себестоимостью гораздо ниже уральских) может появиться на мировом рынке уже в ближайшее время, и эти поставки пойдут вне контроля De Beers. Что, разумеется, нанесет монополии серьезный ущерб, а сам рынок поставит перед угрозой обвала цен.

И De Beers попросила советских партнеров не спешить с освоением месторождений, чтобы дать время регулятору подготовить рынок к поглощению новой продукции без серьезных ценовых колебаний. Работа предстояла большая, требовалась разработка свежих рекламных кампаний, продвигающих бриллианты в новых потребительских аудиториях и усиливающие их продвижение в традиционных. Эта работа всегда была платой De Beers за монопольный контроль рынка, но в условиях форс-мажора, вызванных открытиями в Якутии, ее следовало активизировать, и, конечно, баланс времени играл не последнюю роль.

Предложение было разумным, но советская сторона потребовала гарантий. Заморозка новых месторождений делала позицию СССР уязвимой, поскольку инструменты типа COCOM могли превратиться из эфемерных в реальные в любой момент. И в качестве гарантий De Beers обязалась поставить рекордное количество технических алмазов в 1951 – 1953 годах, такое, чтобы промышленность СССР была надежно обеспечена ими, да еще и с неплохим запасом. Плюс значительный бонус – цена поставки идет с дисконтом к рынку.

Почему советские сделки с алмазами 1951 – 1953 годов получили гриф «совершенно секретно»? Секретно от кого? От английского партнера? Смешно. Но кое-кому скоро стало не до смеха.

В конце июня 1951 года на стол Директора ЦРУ генерал-лейтенанта Уолтера Смита (Walter Bedell "Beetle" Smith) лег секретный разведывательный меморандум CIA/RR IM-354 под заголовком «Мировое производство и торговля техническими алмазами с особыми замечаниями по США и СССР». На странице 8 этого шедевра американской разведывательной мысли черным по белому утверждалось, что со стороны «Diamond Corporation» нет, и не предвидится, поставок технических алмазов «to the Soviet Bloc». Не зря стояли грифы секретности на советских и британских документах, прохлопал генерал Смит крупнейшую операцию на алмазном рынке, чреватую серьезными и долгосрочными последствиями. Не мудрено, что попросили его в отставку в 1953 году.

А для информационной защиты выдающейся операции советскими и британскими партнерами совместно была разработана легенда об «алмазном эмбарго», которая стала энергично сливаться в mass media, прежде всего американские, как раз начиная с 1951 года. Изготовлена эта фальшивка была столь качественно, что до сих пор является основополагающим тезисом всех исторических исследований по алмазной теме, как российских, так и зарубежных.

Так что кому – война и санкции, а кому – конструктивный диалог и торговля. Но только говорить об этом можно будет лет этак через пятьдесят.

Сергей Горяинов, Rough&Polished



Информационное агентство Rough&Polished готовит к изданию книгу С. Горяинова «Секретные алмазы Сталина», содержащую свыше ста рассекреченных документов по советским операциям на алмазно-бриллиантовом рынке в 1930-1950 годах, вводимых в научный оборот впервые.

