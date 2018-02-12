Цены акций Gem Diamonds могут резко повыситься, если она продолжит добывать крупные камни

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Gem Diamonds хорошо начала этот год, так как она в прошедшем январе добыла четыре высококачественных алмаза весом свыше 100 каратов на руднике Летсенг (Letšeng), принадлежащем ей на 70 процентов, который находится в Лесото.

Этот рудник хорошо известен производством крупных исключительных белых алмазов прекрасного цвета, что делает его кимберлитовым алмазным рудником с самой высокой ценой в долларах за карат в мире.

Компания впервые сообщила 8 января о том, что она добыла два высококачественных алмаза на руднике Летсенг.

Камни весом 117 каратов и 110 каратов были классифицированы как камни типа IIа цвета D.

15 января Gem Diamonds также объявила о добыче «исключительного» алмаза весом 910 каратов, который, как считают, является пятым по величине алмазом ювелирного качества из когда-либо добытых.

Алмаз весом 910 каратов также стал самым крупным из добытых на руднике Летсенг до сих пор.

Клиффорд Элфик (Clifford Elphick), главный исполнительный директор компании, сказал, что это «подтверждает непревзойденное качество» рудник Летсенг.

Немного времени прошло перед тем, как Gem Diamonds сообщила еще об одной крупной находке.

22 января компания заявила, что обнаружила алмаз типа IIа цвета D весом 149 каратов «исключительного качества», имеющий «исключительную форму».

Со времени приобретения рудника Летсенг компанией Gem Diamonds в 2006 году, на этом руднике, как говорят, добыто несколько из самых прекрасных в мире алмазов, включая алмаз «Lesotho Promise» («Обещание Лесото») весом 603 карата.

Но добыча алмаза весом в 910 каратов в прошлом месяце не вызвала большого ажиотажа, как было с камнем «Lesedi La Rona» («Наш свет») компании Lucara Diamond в Ботсване или алмаза «Peace Diamond» («Алмаз мира») в Сьерра-Леоне.





Источник: Лондонская фондовая биржа.

Акции Gem Diamonds на открытии торгов стоили 84,00 пенса каждая в тот день, когда она объявила о добыче алмаза весом 910 каратов, и на закрытии торгов цена была 93,20 пенсов за акцию, что примерно на 13 процентов выше.

Хотя это было положительной реакцией инвесторов, рост продлился недолго, так как на закрытии торгов цена за акцию на следующий день была немного ниже – по 91,00 пенса за акцию.

После предельного роста 17 января она снова упала и 19 января на закрытии была по 88,20 пенса за акцию.

Цена акций составляла 90,00 пенсов за акцию во время написания данной статьи.

Единственный действующий производственный актив

Я спросил Пола Зимниски (Paul Zimnisky), аналитика отрасли, почему оказалось так, что не проявлялось энтузиазма по поводу акций Gem Diamonds после добычи крупных камней, один из которых считается пятым по величине алмазом ювелирного качества в мире из когда-либо добытых.

Он сказал: «Gem Diamonds, зарегистрированная в Лондоне, вероятно, является дольше всех работающей недиверсифицированной алмазодобывающей компанией, торгуемой на бирже, но в большинстве случаев долгосрочные инвесторы потеряли деньги на акциях (по меньшей мере за последнее десятилетие), поэтому я считаю, что многие инвесторы, наконец, перестали этим заниматься».

Зимниски также сказал, что помимо этого, у этой компании имеется единственный действующий производственный актив, и продукция поступает только с рудника Летсенг, экономические показатели которого сильно зависят от добычи очень крупных особых алмазов.

В феврале 2017 года Gem Diamonds законсервировала свой проект Гхагху (Ghaghoo) в Ботсване из-за «преобладающих условий на рынке», и рудник Летсенг остался ее единственным производственным активом.

17 августа 2017 года она сообщила, что получила предложение приобрести 100 процентов актива Гхагху и этот вопрос рассматривался правлением компании.

Но 12 декабря 2017 года она сообщила, что переговоры не привели к заключению соглашения между сторонами и предложение было отозвано.

Gem Diamonds также сказала, что в настоящее время она ведет переговоры с другими сторонами, заинтересованными в приобретении актива Ботсваны.

Зимниски также сказал, что у компании раньше разрушалось большое количество крупных камней во время добычи.

«Недавно добытые камни, включая 5-й по величине алмаз ювелирного качества из когда-либо добытых, могут свидетельствовать о том, что проблема, наконец, решается, - сказал он. - Если они смогут поддерживать постоянную поставку исключительных алмазов, как мы видели в последние недели, я думаю, вы увидите возвращение инвесторов».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро, Rough&Polished



