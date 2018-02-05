Рыночная доля синтетики растет, в то время как миллениалам лгут, призывая пренебрежительно относиться к природным бриллиантам

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На только что закончившейся конференции «Инвестиции в африканскую горнодобывающую промышленность» (Investing in African Mining Indaba) в Кейптауне Питер Меус (Peter Meeus), председатель правления Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange, DDE), выступил в роли ведущего в ходе обсуждения группой специалистов вопроса о том, как алмазная отрасль будет адаптироваться к миллениалам и синтетическим бриллиантам.

Производители синтетических бриллиантов взяли на вооружение агрессивную маркетинговую стратегию, что помогает им увеличивать свою долю на мировом рынке.

Эксперты считают, что около 3 процентов бриллиантов в мировом объеме потребления этой продукции были камнями, изготовленными человеком. При этом утверждается, что на предприятиях на Дальнем Востоке, в России и Китае производятся «огромные» количества алмазов малого размера с использованием методов химического осаждения из паровой фазы (Chemical Vapor Deposition, CVD) и высокого давления при высокой температуре (High Pressure High Temperature, НРНТ).

Меус, цитируя издание Diamond Intelligence Briefs, сказал, что общий годовой объем производства синтетических алмазов составил 8-10 млн каратов, из которых камни ювелирного качества составили около 4,5 млн каратов.

Это сравнивалось с общим годовым объемом производства природных алмазов, составляющим 124 млн каратов, в котором камни ювелирного качества составили 85–90 млн каратов.

Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) начала активно работать в прошлом году, развернув маркетинговую кампанию, нацеленную на борьбу с угрозой со стороны выращенных в лаборатории бриллиантов, и сделав упор на редкость и непреходящую ценность природных бриллиантов.

Кеннеди Хамутенья (Kennedy Hamutenya), главный исполнительный директор компании Namib Desert Diamonds, сказал, что угроза со стороны синтетических алмазов воспринимается «очень серьезно».

По его мнению, участники всего алмазопровода должны объединиться и вместе выработать решение по этой проблеме – точно так же, как они борются против так называемых «кровавых алмазов».

Во время обсуждения говорилось о том, что превалирует производство очень мелких синтетических алмазов, порождая «практически неограниченное» предложение, согласно мнению Пола Зимниски (Paul Zimnisky), независимого отраслевого аналитика.

Другой участник обсуждения, Дез Килали (Des Kilalea), аналитик из Cannacord Genuity, сказал, что синтетические бриллианты «заслуживают» того, чтобы занимать долю некрупных камней невысокого качества в общем объеме рынка.

«Необыкновенный луч надежды для синтетики в том, что алмазодобывающие компании должны задуматься, зачем они добывают мелкие алмазы более низкой чистоты, - заявил он. - Синтетические алмазы заслуживают того, чтобы отобрать эту долю рынка, потому что они имеют более низкое качество. Алмазодобывающим компаниям необходимо вернуть алмазам ценность, добывая только высококачественные камни».

Обман

На конференции говорилось и том, что миллениалы помогают повысить спрос на синтетические бриллианты, поддаваясь на имидж, созданный ее производителями, уверяющими, что их бриллианты не связаны с эксплуатацией рабочей силы и не наносят вред окружающей среде.

Кроме того, синтетические камни стоят меньше по сравнению с природными бриллиантами, которые недешево производить.

«Они обманывают потребителя, потому что синтетический бриллиант стоит немного с точки зрения розничной цены. Миллениалам скармливают ложь, потому что разрыв между реальным положением дел и рекламой огромен. Ритейлеры синтетических бриллиантов выигрывают маркетинговое сражение», - сказал Сахаг Арсланиан (Sahag Arslanian), управляющий директор Arslanian Group.

На конференции по горнодобывающей промышленности заявили, что миллениалам также говорят о том, что синтетические бриллианты являются «подлинными» бриллиантами, не оказывающими вредного воздействия на людей или окружающую среду.

В сообщении агентства Bloomberg, опубликованном в прошлом месяце, приводятся слова Бена Клири (Ben Cleary), управляющего базирующимся в Сингапуре фондом Tribeca Global Natural Resources Fund, который сказал, что в этом году цены на бриллианты могут упасть на 10 процентов, так как они теряют привлекательность среди более молодых потребителей и сталкиваются с вызовами со стороны синтетических альтернатив.

«Продвижение бриллиантов на рынке основывается на той идее, что они всегда будут представлять вершину роскоши и материалистического вожделения», - сказал Клири. - Нас беспокоит, будет ли у более молодого поколения миллениалов такая же приверженность этим изделиям, как у их родителей и бабушек и дедушек».

В сообщении также говорится, что бриллианты в прошлом году продемонстрировали «самые плохие показатели», так как их репутацию подпортили подделки и камни, добытые в зонах конфликта.

Bain & Co. заявила в своем отчете, что производители алмазов должны тратить больше средств на маркетинг этих камней, если они хотят привлечь потребителей и избежать застоя на десятилетие.

Чтобы избежать выдачи партий подделок за подлинные, сказал Меус, необходимо, чтобы отрасль обеспечивала отслеживаемость алмазов, добываемых из недр.

Он сказал, что это необходимо для защиты их позиций на рынке.

Такие алмазодобывающие гиганты, как De Beers и АЛРОСА, уже стали использовать технологию блокчейн для отслеживания камней вплоть до их первой точки добычи.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро, Rough&Polished



