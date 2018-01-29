Бриллиантовые украшения и индийский потребитель

Сегодня

Считается, что алмазы впервые были открыты в Индии, судя по тому, что этот камень упоминается еще в мифологии. Любовь к бриллиантовым ювелирным изделиям в стране отмечалась в течение многих веков и все еще не показывает признаков затухания.

Если сравнить спрос на бриллиантовые ювелирные изделия в недавнем прошлом с настоящим временем, можно заметить огромные изменения по всей стране. В прошлом веке бриллиантовыми украшениями владели члены королевской семьи, зажиточная элита. Но спросом пользовались только крупные камни высочайшего качества без изъянов. Все другое не находило покупателей в те далекие времена.

Теперь же это не так, поскольку производство бриллиантов и ювелирных изделий претерпело огромные изменения благодаря использованию сложной технологии, и потребителям предлагаются на выбор камни разных размеров, огранок, качества и т. д.

Раньше покупка бриллиантовых ювелирных изделий была семейным событием, когда глава семьи вел жену и семью к ювелиру. В настоящее время картина иная. Крупные изменения произошли в структуре покупок, а также и в покупательной способности. Рынок бриллиантовых ювелирных изделий в стране меняется, а также отмечается волатильность потребительского спроса. Существуют покупатели самых разных категорий: состоятельные люди, средний класс, молодежь, люди среднего возраста, миллениалы, работающие женщины и т. д., при этом развивающаяся категория женщин-покупателей составляет большой процент от общего числа покупателей. Прошли времена, когда мужчины принимали решения о важных покупках бриллиантовых ювелирных изделий.

В Индии бриллиантовые ювелирные изделия покупаются в течение всего года – во время праздников, свадебных сезонов, в качестве подарков ко дню рождения или по поводу других событий и т. д. Размер и цена играют роль в основном тогда, когда покупают дорогостоящие изделия. Более крупные камни - без изъянов (Fl) и хорошего качества (VVS1, VVS2) - приобретаются на свадьбы, поскольку ювелирные изделия рассматриваются также в качестве инвестиций. Некрупные камни, например, категории «звездочка» и «меле» (недорогие украшения и ювелирные изделия для повседневной носки) женщины покупают, подчиняясь мимолётному порыву, ради их красоты и из желания владеть и любоваться этими изделиями.

Роль индийских женщин в ранее существовавшем традиционном обществе тоже претерпела значительное изменение по нескольким причинам. Можно видеть гораздо большее число покупок для себя среди индийских женщин, чем раньше, ввиду более высокой покупательной способности, чем у предыдущих поколений. Появилась современная женщина, и индийский ювелирный сектор собирается во всем удовлетворять ее прихоти и вкусы.

Не удивительно, что индийский алмазный сектор быстро увидел явные возможности, появившиеся благодаря экономическому влиянию и расширению социальных прав и возможностей женщин, и ответил проведением изменений в своем производстве бриллиантовых ювелирных изделий. Произошли огромные изменения в дизайнах, качестве бриллиантов, цвете, размерах предлагаемых камней с целью получения прибыли за счет желания современной женщины иметь бриллианты. В настоящее время покупка молодыми индийскими женщинами и миллениалами для самих себя производится импульсивно без какого-то особого случая, без предварительного изучения вопроса, особенно покупка недорогой категории бриллиантовых украшений, как в магазине, так и онлайн.

Кроме того, дорогостоящие бриллиантовые ювелирные изделия в Индии покупаются по всей стране по такому поводу, как свадьба, или по поводу какого-то значительного события в жизни женщин в семье. Этот тренд существует по всей стране, независимо от региона, но некоторые региональные особенности можно наблюдать в южноиндийских штатах и в восточных штатах Западной Бенгалии, а также в штате Орисса, где существует высокий спрос на золотые ювелирные изделия.

Но в последние годы спрос на бриллиантовые ювелирные изделия повысился и в южной части Индии, показывая возможности большого роста в будущие годы. Здесь нужно отметить, что южные штаты Индии отдают предпочтение дорогостоящим высококачественным бриллиантам цвета FL и IF и чистоты VVS1, VVS2, причем особый интерес проявляется к этническим дизайнам. И такие дорогостоящие тяжелые бриллиантовые ювелирные изделия покупаются только в магазинах популярных брендов по соображениям безопасности и из доверия к ювелиру. Жители южной части Индии более традиционные, ими все принимается во внимание - например, качество бриллиантов, золото, дизайн, сертификация и т. д. Но на рынок проникли также повседневные бриллиантовые ювелирные изделия благодаря молодежи, которая предпочитает современные дизайны и делает импульсивные покупки для себя – в интернете и в магазине. Качество бриллиантов тоже не имеет важного значения в этом случае, поскольку продавцы сосредоточивают свое внимание на современных дизайнах для того, чтобы угодить вкусу миллениалов.

В северной части Индии, хотя структура покупателей такая же, как и в других частях страны, дизайны, пользующиеся спросом, включают в себя более броские массивные изделия, которые говорят о статусе. Женщины здесь могут не придавать большого значения качеству бриллиантов (для них подходят цветные бриллианты чистоты VS1 and VS2) или стоимости, но важное значение имеет размер. На самом деле, цветные бриллианты, например, коричневые, пользовались большим спросом на севере страны в отличие от южной части, где отмечается большой спрос на белые бриллианты без изъяна.

Исследователи рынка показывают, что в таких метрополиях, как Мумбай, Дели, Калькутта, Бангалор, Ченнаи и т. д., где проживает состоятельная элита, отмечается максимальный объем продаж дорогостоящих бриллиантовых ювелирных изделий. Конечно, сельские богачи также едут в такие города за покупками своих свадебных бриллиантовых ювелирных изделий в близлежащих крупных городах. Естественно, что со стороны таких покупателей существует спрос на ювелирные изделия с крупными камнями хорошего качества, поскольку цена не является ограничением. Предпочтение отдается брендированным ювелирным изделиям, особенно от известных дорогостоящих ювелиров, поскольку считается, что можно доверять качеству, цене, сертификатам и т. д., в отличие от маленьких магазинов с неизвестной репутацией.

В Индии спрос на повседневные бриллиантовые ювелирные украшения набрал силу в последние годы, и покупатели (как семьи, так и незамужние женщины, покупающие под влиянием импульсного решения) предпочитают посещать «реальные магазины, а также покупают свои ювелирные украшения по интернету. Когда ювелиры стали заниматься интернет-торговлей, покупатели испытывали сомнения, но сейчас, когда возможен «возврат», они прошли. Кроме того, многие компании, торгующие по интернету, предлагают возможность «примерки дома», когда дома можно посмотреть ряд дизайнов, размеров и т. д., прежде чем заказывать выбранное вами ювелирное изделие. Поэтому, принимая во внимание все эти предложенные средства, покупатели рады приобретать по интернету, а также считают, что цены могут быть немного меньше, чем цены в магазине.

Индийские женщины, известные своей многовековой любовью к ювелирным изделиям, постоянно ищут новые ювелирные украшения с бриллиантами даже VS1, VS2 и SI1, SI2 для повседневного использования. И для удовлетворения любви женщин к ювелирным украшениям производители в Индии делают все возможное для выпуска изделий всех дизайнов, как этнических, так и современных, разного качества и по разной цене, чтобы предоставить им широкий выбор при покупке бриллиантовых ювелирных изделий для самих себя. В индии стали крайне популярными ювелирные изделия с бриллиантами и цветными драгоценными камнями. Изумруды, рубины и другие цветные драгоценные камни используются в дополнение к бриллиантам при производстве ювелирных изделий самых изысканных дизайнов. хотя в 2016 и 2017 годах спрос на бриллиантовые украшения в Индии снижался в связи с глобальным экономическим спадом, в ближайшем будущем ожидается большой рост. Многие производители бриллиантовых ювелирных изделий сосредоточивают свое внимание на популяризации своих «брендов», и даже De Beers связывает свои надежды с Индией, активно продвигая свой бренд Forevermark в этой стране.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished