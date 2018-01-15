Является ли блокчейн будущим для прозрачности торговли алмазами и драгоценными камнями?

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Немногим более года назад технология блокчейн, похоже, ворвалась в сознание алмазной торговли. Именно в ноябре 2016 года эта концепция была впервые представлена на встрече глобальной алмазной отрасли – на пленарной сессии Кимберлийского процесса в дубае. Хотя было дано подробное объяснение, реакция участников была довольно прохладной.

Но последние достижения прочно внедрили технологию, которая предназначена для обеспечения прозрачности сделок. Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) и De Beers объявили, что они ведут переговоры о потенциальном сотрудничестве на недавно объявленной блокчейн-платформе компании De Beers.

В декабре 2017 года этому был придан большой стимул, когда De Beers заявила, что будет принимать блокчейн-технологию для обеспечения лучшего отслеживания своих алмазов. «В мире непостоянных связей и доступных предметов роскоши алмазы должны представлять непреходящую ценность, которая основана на уверенности - объяснил Брюс Кливер (Bruce Cleaver), главный исполнительный директор De Beers. – Уверенности в том, что что алмаз поставлен из ответственного источника, уверенности в его стоимости и уверенности в том, что он подлинный. Но взгляды на то, что означает уверенность, изменяются, и наше будущее как отрасли зависит от нашей способности понять эту перемену, принять ее и встретить вызовы, которые она представляет».

Сейчас больше, чем когда-либо, потребители ожидают информацию о своих предметах роскоши, о пути, который они прошли, их подлинности и о том, стали ли они силой во благо в этом мире. Коммерческие участники отрасли ожидают модернизации торговой среды, в которой товар можно купить, продать и отгрузить с бόльшим доверием и меньшими затратами. Ритейлеры ожидают получать инструменты и информацию, необходимые для отслеживания уникального пути движения алмаза. А кредиторы отрасли ожидают большей прозрачности от тех, кого они кредитуют. И как раз в тот момент, когда эта изменяющаяся палитра ожиданий сходится в одной точке, чтобы сформировать наше будущее, появляется новая технология, которая может позволить алмазной отрасли ответить таким образом, который раньше невозможно было представить, сказала алмазодобывающая компания.

De Beers инвестирует в новую платформу, которая предоставит «единственную неизменяемую запись, отслеживающую индивидуальный путь алмаза по цепочке стоимости, - заявил он. – Эта платформа отслеживания алмаза поддерживается блокчейн-технологией, которая позволяет иметь высокозащищенный электронный журнал, в котором производится защищенная от несанкционированного вмешательства и постоянная регистрация взаимодействий – в данном случае речь идет о пути алмаза по цепочке стоимости. В блокчейне каждое событие или сделка регистрируются в базе данных, поддерживаемой с помощью передовой технологии защиты информации. Эта цепочка поддерживает запись операций, имевших место, порядок, в котором они производились, между кем они производились и что они в себя включали.

Он говорит, что значительным преимуществом и тем, что делает его уникальным, является то, что эта система способна проверять деятельность в цепочке без необходимости раскрытия конфиденциальной подробной информации более широкому кругу. В результате этого, участники могут быть уверены, что трансакция произведена, но быть уверенными, зная, что конфиденциальная информация остается между ними и их покупателями/продавцами/поставщиками. Когда блокчейн создан, он будет действовать как общая платформа, на которой можно создать ряд решений.

Антверпенский всемирный алмазный центр (AWDC), солидный игрок в глобальной отрасли, тоже изучал вопрос использования блокчейн-технологии. И, принимая во внимание то, что De Beers приняла ее, AWDC решила активизировать свою деятельность и работать над этой технологией вместе с De Beers. главный исполнительный директор Ари Эпштейн (Ari Epstein) сказал: «Мы изучали многие инициативы, способствующие выполнению нашей миссии по ускорению развития бизнеса в области торговли алмазами и бриллиантами, а также производства бриллиантов. В дополнение к нашим инициативам B2B (бизнес-для-бизнеса) в этой области, мы пристально изучили блокчейн-технологию как потенциальное решение для повышения соответствия требованиям, как средство для укрепления доверия банков к алмазной отрасли. В прошлом году мы завершили разработку технико-экономического обоснования, которое показало, как блокчейн может повысить прозрачность и доверие. В октябре мы сделали открытый запрос о представлении предложений, приглашая блокчейн-сообщество предлагать решения, особенно предназначенные для алмазной отрасли.

Президент CIBJO Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri) высказал тогда поддержку Всемирной алмазной конфедерации (World Jewellery Confederation) компании De Beers по разработке проекта, в котором применяется блокчейн-технология. «Она имеет потенциал изменить условия игры, принимая во внимание новые технологии, предлагающие решения для вызовов, которые было крайне трудно получить до сих пор, - сказал Кавальери. – Хотя мы все еще ожидаем дополнительную информацию от De Beers о том, как именно эту систему можно применять для алмазов, мы хорошо знаем возможности блокчейна для регистрации постоянных и неизменяемых цепочек операций, что позволяет отслеживать товары вплоть до их источника».

А затем в начале января лаборатория Gübelin Gem Lab и блокчейн-компания Everledger объявили о подписании партнерского соглашения «для создания новых уровней прозрачности в отрасли драгоценных камней». Gübelin Gem Lab является широко известной лабораторией, занимающейся драгоценными камнями, а Everledger является глобальным предприятием по развивающейся технологии. Они сообщили в совместном заявлении, что объединяются с целью привнесения большей прозрачности в отрасль драгоценных камней за счет создания Provenance Proof Blockchain (Блокчейн для подтверждения происхождения) для цветных драгоценных камней.

«В рамках инициативы Подтверждение происхождения Gübelin Gem Lab разрабатывает технологии для дальнейшего повышения прозрачности в отрасли драгоценных камней. В прошлом месяце в рамках этой инициативы был запущен крупный проект по созданию блокчейна для цветных драгоценных камней. Это проект нацелен на предоставление цифрового децентрализованного журнала учета, в котором отслеживаются драгоценные камни на протяжении своей жизни по всей цепочке поставок - от рудника до конечного потребителя. Для разработки и создания необходимой технической основы она вступила в партнерские отношения с Everledger, ведущим специалистом в отслеживании происхождения дорогостоящих активов с помощью блокчейн-технологии. Будут вовлечены все стороны, являющиеся участниками жизненного цикла драгоценного камня, включая горнодобывающие компании, дилеров, огранщиков, геммологические лаборатории, оптовиков, ювелирные компании, ритейлеров и конечных потребителей. Блокчейн подтверждения происхождения нацелен на сочетании прозрачности, репутации и безопасности, с учетом уровня секретности и конфиденциальности, необходимой для объединения этих участников. Эта технология может применяться для каждого цветного драгоценного камня и обеспечивает совершенно новый уровень прозрачности во всей отрасли».

Существует мало сомнений в том, что блокчейн станет системой, предоставляющей прозрачные средства для мониторинга алмазов и драгоценных камней – от рудника до производства бриллиантов и далее до ритейлера.

Ясно, что предстоит еще пройти большой путь, как сказал Брюс Кливер, главный исполнительный директор De Beers. Необходимо заниматься недостатками и возможными слабыми местами этой системы, но тем не менее похоже, что это лишь вопрос времени, когда блокчейн займет большое место в глобальной отрасли.

Абрахам Даян, корреспондент Rough&Polished в Израиле



