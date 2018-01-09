Иллюзия экономии

Сегодня

Когда речь заходит о синтетических бриллиантах, первое, что слышит обыватель – тезис «они настоящие, но намного дешевле». Вопрос, что в данном случае считать «настоящим», довольно неоднозначен и лежит, скорее, в области личных предпочтений. А вот материальную выгоду можно посчитать совершенно конкретными цифрами на банковском счете. Тем более, что цена остается основным фактором при принятии решения о покупке, как показал анализ консалтинговой компании Stax Inc., проведенный среди 40000+ респондентов. И если старшее поколение по-прежнему уверенно делает выбор в пользу природных камней, то с миллениалами все не так однозначно. Идея экологической и моральной чистоты продукта (никакого детского труда, загубленной природы и кровавых денег) в дополнение к «вкусной» цене нашла немалый отклик. И правда, разве не приятно внести свой вклад в спасение мира, да еще и сэкономить при этом?

Однако вряд ли хотя бы один производитель лабораторно выращенных алмазов захочет рассказать покупателю о том, сколько мелких (да и не очень) нюансов скрывается за столь притягательной рекламной политикой и какова реальная, а не мнимая разница в стоимости украшений с натуральными и синтетическими бриллиантами.

В течение 2017-го года заявляемое ценовое преимущество синтетики варьировалось от 20 до 30% в зависимости от издания, социальной сети и степени агрессивности маркетинговой политики производителя. Надо сказать, что за последние два-три года эти заявления заметно поскромнели – тогда разговоры велись о 40 - 50% бесспорной экономии. А теперь и вовсе зазвучали слова о нереализованности ценовых преимуществ синтетики.







Текст: На сегодняшний день реальное ценовое преимущество культивируемых алмазов еще не реализовано, но оно приближается, и я подозреваю, что у него будет глубокий нисходящий рывок на ценах, которыми могут управлять маркетологи природных алмазов. "Алмазы лабораторного производства являются результатом технологического процесса, который означает, что их цены упадут, как и любые другие технологические инновации - эффект, описанный законом Мура. Наша команда прогнозирует, что по мере увеличения распространенности созданных лабораторией альтернатив на рынке их оптовые ставки могут снизиться на 20-40% - в первую очередь из-за перспективы неограниченного предложения и все более низких производственных затрат”, - пояснил Пунит Шах, директор по маркетингу MyTrioRings.com.



Пока же взяться реальному ценовому преимуществу попросту неоткуда - разве что из желания во что бы то ни стало заполучить свой кусок пирога. Несмотря на то, что при лабораторном выращивании не требуется разрабатывать месторождения, строить фабрики, рекультивировать земли, нанимать тысячи рабочих и выполнять десятки социальных обязательств, себестоимость производства синтетического алмаза, как заявляет Morgan Stanley, в 2016 г. была ниже всего на 24 доллара за карат. У читателя сразу же возникнет вопрос (поверьте, у нас он тоже возник) – как же получается, что синтетика стоит дешевле? Отвечаем – никак. Не факт, что лабораторно выращенный бриллиант вообще позволит сэкономить! Вполне может быть, он обойдется даже дороже.



Около года назад мы проводили исследование цен ритейлеров на украшения с синтетическими и природными бриллиантами, которое показало, что выбор в пользу первых совершенно не дает гарантированного ценового преимущества. Но может быть, мы просто выбрали неудачное время? Давайте попробуем сравнить цены в один из самых горячих предпраздничных периодов – канун Рождества и Нового года. Тем более, что по уровню продаж в США 2017-ый стал самым благоприятным предновогодним периодом с за последние шесть лет.



Для начала возьмем самую экономически скромную аудиторию – покупателей, которые в силу невысоких доходов не могут позволить себе отдать несколько тысяч долларов за кольцо и делают выбор в пользу небольшого камня. Сравним цены на классическое кольцо Solitaire из белого золота 750 пробы с круглым бриллиантом 0,3 карата цвета H и двух различных категорий чистоты – VS1 и SI1.







Интересная подборка, вам не кажется?



Три. Процента. Именно такова средняя разница для колец чистоты SI1. Как-то слабовато для «существенной экономии»! Более того, у покупателя кольца на 0,3 карата есть все шансы переплатить за «экологичный» подарок от 170 до 430 долларов – то есть, при неудачном раскладе, почти в 1,5 раза. А мы рассматриваем человека с ограниченными финансовыми возможностями, для которого подобный финт иначе как надувательством не назовешь. Не говоря уже про то, что самое бюджетное в нашей подборке кольцо Brilliance с натуральным камнем VS1 и вовсе дешевле такого же синтетического на 30 баксов.



Но все-таки покупка кольца (особенно к помолвке) – дело серьезное. Давайте посмотрим на кольца с камнями тех же характеристик, но покрупнее – 0,5 и 1,0 карат.





Разница в средней цене уже более заметна, но это по-прежнему не 20, и тем более не 30%. Да и вообще, речи не идет и о бесспорной выгоде лабораторных камней – лишь о внимательном выборе ритейлера. Имея на руках бюджет в две-три-четыре тысячи долларов, можно подобрать украшение как с природным, так и с синтетическим камнем абсолютно одинаковых характеристик. Отличие будет лишь в неуловимых элементах дизайна оправы и той сумме, которую ритейлер и производитель положат себе в карман.

К сожалению, вряд ли кто-то из потребителей проводит масштабное исследование рынка перед покупкой. Поэтому всегда можно найти варианты сравнения не в пользу натуральных камней. И преподнести это за чистую монету, как это делает автор, например, вот этой статьи.







Текст: Мы сравнили цены синтетических и природных бриллиантов с одинаковыми характеристиками.



Пример 1. Круглый бриллиант, 1.15 карат, идеальная огранка, H, VS1. Вот что мы нашли:



Blue Nile добытый бриллиант: $6,298

James Allen добытый бриллиант: $6,890

Brilliant Earth лабораторно выращенный бриллиант: $3,880

James Allen добытый бриллиант: $4,320

Brilliant Earth лабораторно выращенный бриллиант: $3,490

James Allen добытый бриллиант: $16,650

Brilliant Earth лабораторно выращенный бриллиант: $11,170

А вот что нашли мы по тем же характеристикам:

Пример 1: Что касается натуральных камней, то цена близка к указанной и у других ритейлеров. А вот на синтетику цену нам пришлось обновить, потому что $3880 и $4690 – это немного разные цифры.

Brilliance, добытый бриллиант: $ 6540

Brilliant Earth лабораторно выращенный бриллиант: $ 4690

Видимо, автор долго подбирал вариант с максимальным ценовым различием, потому что, скажем у того же Brilliance есть 1,13-каратный камень, который стоит $ 5103, а у Brilliant Earth лабораторный камень той же каратности, цвета и чистоты - $ 5280

Пример 2:

Brilliance, природный бриллиант: $ 3,063

Blue Nile, природный бриллиант: $ 3,820

Не удивительно, что Blue Nile не попал в это сравнение, в отличие от первого примера! Синтетика на его фоне смотрится далеко не так выигрышно. А натуральный камень в Brilliance вообще дешевле – сам бриллиант, без наценки на дизайн оправы и аппетиты конечного продавца.

Пример 3:

Brilliance: $ 14,138. Разница уже более существенна, но все равно едва дотягивает до 20%. Не говоря о том, что для сравнения автор почему-то (и правда странно, почему?) выбрал камень на 2000 долларов дороже.

Здесь мы подумали: может быть, размер больше карата – это как раз та заветная область, где различие между синтетикой и подлинными алмазами становится существенным? И решили продолжить сравнение на крупных камнях – надо сказать, это довольно нетривиальная задача, потому что выбор лабораторных бриллиантов чем дальше, тем скромнее.







И опять не получилось! «Огромное», как уверяют нас производители, преимущество, заметно только в одном случае – бриллиант 3.07 карата. Откроем секрет – просто это единственный размер в окрестности трех карат, на котором нашлось три искусственных камня для сравнения. Выбор же природных камней гораздо шире, и мы легко найдем 3.02 ct у Blue Nile за $32000, 3.04 с цветом I за $22000 у James Allen и трехкаратник цвета К у Brilliance за $15000. А также еще несколько десятков прекрасных натуральных вариантов в пределах 12-15% ценовой разницы.

К слову, lab-grown diamonds от Miadonna, на щите несущей идею заботы об африканских детях, на деле оказываются и вовсе дороже природных камней. Не здесь ли кроется истинная причина агрессивного маркетинга компании? Возможно, если производитель искусственных камней начнет вкладываться в социальную сферу африканских стран не только на страницах соцсетей (как это и делают алмазодобывающие компании), от финансовых преимуществ не останется и следа?

А пока же напомним, что средняя цена помолвочного кольца в США – около $5600. По крайней мере, так считают аналитики ювелирной компании Gunderson, и у нас нет основания им не верить. Это, как мы видели, примерно каратник – то есть для среднестатистического потребителя все уверения в экономической привлекательности синтетики, льющиеся на со страниц социальных сетей и новостных изданий, не более, чем очередной раунд рыночной борьбы. Читателю приведут цифры, отчеты, повернутую под нужным углом статистику. Выложат красивые картинки счастливо улыбающихся пар. Вкрадчиво предложат продлить свадебное путешествие на сэкономленные при покупке кольца деньги. Но, поверьте, ни один рекламщик не посоветует клиенту тщательнее выбирать ритейлера и потратить чуть больше времени на сравнение цен – и получить ту же самую экономию в довесок к натуральному бриллианту.

Ольга Третьякова, Rough&Polished



