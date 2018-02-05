Бриллиантовые драгоценности: вчера, сегодня и завтра

Сегодня

В Европе вставлять бриллианты в ювелирные изделия начали в период между XIII и XIV столетиями.

По Великому шелковому пути бриллианты первоначально были завезены в Рим. Затем их доставили в Венецию, которая быстро сникала себя славу первой алмазной столицы Европы.

В конце XIV века торговцы бриллиантами проложили путь в Париж и Брюгге, откуда добрались до Антверпена, ставшего впоследствии мировой алмазной столицей.

Гиганты рынка

Сегодня крупнейшим в мире ювелирным рынком остаются США, на долю которых приходится 45% глобального спроса. Вторую позицию занимает Китай, который абсорбировал 16% мирового спроса, обреченного в этой стране на повышение в условиях неизменно растущих потребительских аппетитов среднего класса, чьи ряды и благосостояние продолжают увеличиваться. В свою очередь Индия, представляющая 8% рынка, как ожидают эксперты, продолжит из года в год наращивать объемы ювелирной торговли, которые пошли в рост во второй половине этого года в результате постепенной адаптации населения к новой финансовой ситуации после демонетизации индийской рупии.

Женский фактор

На авансцену торговли ювелирными изделиями с бриллиантами сегодня выдвинулись женщины. Эксперты объясняют этот тренд расширением социальных прав и экономического влияния представительниц прекрасной половины человечества, что оказывает положительное воздействие на их благосостояние и, как следствие, расширяет покупательскую способность.

Женщины в наши дни в состоянии самостоятельно делать выбор и приобретать приглянувшиеся им драгоценности. В ювелирной индустрии эту тенденцию уже осознали, меняя дизайн и концептуальные подходы к изготовлению продукции.

Эксперты утверждают, что на самостоятельное приобретение ювелирных изделий женщин зачастую толкает импульсивность, вызванная внезапно возникшим желанием стать обладательницей изделия, которое было случайно увидено в витрине магазина, на страницах специализированного журнала или в рекламе, выскочившей на том или ином просматриваемом интернет-сайте.

Согласно данным доклада De Beers «Diamond Insight Report: 2017», в США на долю спонтанного желания приобрести приглянувшийся товар пришлось 40% совершенных женщинами покупок. В Китае этот показатель ровно вдвое ниже.

По оценке директора De Beers по маркетингу Стивена Люссье (Stephen Lussier), на долю «покупок для себя» сегодня приходится треть всех продаж бриллиантовых украшений. При этом базисом продаж по-прежнему остается фактор дарения.

Перспективы роста

Согласно оценкам авторов доклада о состоянии глобального рынка ювелирных изделий с бриллиантами (Global Diamond Jewelry Market Report), в период 2017-2022 годов его ожидает неминуемый рост. Аналитики связывают это с тем, что покупатели все чаще приобретают бриллиантовые украшения именно для себя, а не в подарок.

Потенциальные же торговые риски на ближайшую и среднесрочную перспективу эксперты увязывают с макроэкономическими факторами на крупнейших рынках.

Их лидером продолжат оставаться США, на долю которых приходится половина всей мировой торговли полированными алмазами. Именно американские покупатели способствовали росту до $80 млрд. глобального рынка ювелирных изделий с бриллиантами в 2016 году. Китай, а также Индия, которая охватывает 90% рынка огранки и полировки алмазов, в силу улучшающейся внутриэкономической конъюнктуры будут наращивать спрос после его падения в 2015 году.

По прогнозам экспертов, у глобального рынка бриллиантовых украшений есть перспективы роста до $150 млрд, чему, в частности, будут способствовать появление новых и расширение имеющихся сетей брендовых ювелирных магазинов.

Согласно оценке британского банковского гиганта Barclays, если в 2012 году 47% из опрошенных им физических лиц заявляли, что являются владельцами бриллиантовых драгоценностей, то сегодня их имеют уже 57% респондентов. Для них ценность их состоит также в том, что, в отличие от автомобилей и недвижимости, ювелирные украшения с бриллиантами не требуют ухода и не портятся с течением времени, а их размеры не являются препятствием при перемещениях.

«Миллениумы» не проблема

Проблема спроса проистекает не от поколения «миллениумов», утверждают в Ассоциации производителей алмазов (Diamond Producers Association). Ее бюджет на проведение в 2017 году рекламной кампании в поддержку бриллиантов «Подлинное – редко» (Real is rare) составляет $57 млн., из которых $50 млн отведены на маркетинг в США.

По данным DPA, на долю молодых людей в возрасте от 17 до 35 лет приходится значительная часть рынка свадебных ювелирных изделий. В США «миллениумы» составляют 40% от общего числа покупателей бриллиантовых драгоценностей, при этом они представляют лишь 30% населения страны.

Рыночный эксперт Брайен Нагель (Brian Nagel) согласен с тем, что как поколение «миллениумы» не являются проблемой: они просто делают все позже. «Они позже покупают дома, по мере совместного проживания. Но я не видел изменения у них отношения к помолвочным бриллиантовым кольцам», - приводит слова Нагеля thestreet.com.

По мнению Рейчел Бернштайн (Rachelle Bergstein), автора книги «Brilliance and Fire: A Biography of Diamonds», утверждения о том, что «миллениумы» отвергают бриллианты, проистекают от средств массовой информации.

Для подпитки интереса молодежи к бриллиантам DPA сегодня даже использует ресурс социальной сети Instagram, где с января этого года число посетителей страницы организации увеличилось на 54%, а количество лайков и комментариев – на 87%.

Спрос в США

По данным jckonline.com, на долю США сегодня приходится почти половина мирового ювелирного рынка, что не наблюдалось со времен Великой рецессии. Главным по востребованности сегментом остаются свадебные ювелирные украшения с бриллиантами, но существенно выросла доля покупок, совершаемых замужними женщинами и поколением «миллениумов».

В 2016 году спрос на бриллианты в США вырос на 4,4% до $40 млрд., что равно половине от объема продаж в мировом масштабе. Это самый высокий показатель с 1990-х годов. Эксперты связывают это именно с интересом со стороны «миллениумов», на долю которых пришлась треть всех купленных в США в прошлом году ювелирных украшений с бриллиантами стоимостью от тысячи до пяти тысяч долларов США.

Бриллиантовые драгоценности воспринимаются «миллениумами» как аксессуар моды. При этом предпочтение они отдают главным образом дизайнерским украшениям. Именно поэтому в ювелирных домах появились изделия с бриллиантами «меле» нетрадиционных оттенков – от цвета шампанского до шоколада, кофе и коньяка. В США на их долю приходиться сегодня до 60% общего объема продаж.

Ювелиры классического профиля вынуждены перестраиваться, следуя новым вкусам клиентов из опасений потерять их, пусть даже если они вступают в «поздние» браки – в возрасте 27-29 лет.

Между тем, по данным американского исследовательского центра Pew research Center, среди «миллениумов» отмечена также тенденция разворачиваться в сторону синтетических бриллиантов, что объясняется их меньшей стоимостью.

В моде винтаж

Основой спроса на ювелирные изделия остаются кольца. В моде как винтажные бриллиантовые кольца, так и браслеты и сережки, которые рассматриваются покупателями в качестве потенциального инвестиционного инструмента.

Ювелирный эксперт Ноам Флинт (Noam Flint) советует инвестировать в природные цветные бриллианты. По его словам, лишь один алмаз из 10 тысяч является цветным, и спрос на этот вид камней лишь продолжает расти.

По данным международного эксперта аукционного дома Christie’s в Нью-Йорке Рахуля Кадакиа (Rahul Kadakia), цены на торгах сегодня определяют цветные бриллианты, в основном голубые и розовые, которые приносят продавцам наибольший доход. Эксперты объясняют данную тенденцию тем, что белые бриллианты наиболее часты в плане предложения.

Сегодня ювелирные изделия, изготавливаемые известными домами, не только более замысловаты, но и легковесны - в силу высоких рыночных цен на драгоценные металлы и камни.

По данным экспертов, покупатели отдают предпочтение известным ювелирным маркам - Bulgari, Boucheron, Cartier, Tiffany и Van Cleef & Arpels. При этом значение имеет место изготовления ювелирного изделия. Так, бриллиантовая драгоценность марки Cartier, изготовленная в Нью-Йорке, ценится меньше, чем та, что произведена во Франции. Ну и, конечно, в цене работа самого ювелира. Бриллиантовые ювелирные изделия тем дороже, чем они отражают его персональный стиль и ограниченный тираж.

С изложенной выше точкой зрения, однако, не согласна американская журналистка Джуди Прайс (Judy Price), основавшая в 2002 году Национальный ювелирный институт (National Jewelry Institute). «Если сравнивать США и Европу в том, что касается драгоценностей, я сказала бы, что те, что были замыслены и изготовлены за океаном, эстетически более впечатляющи и оригинальны. Большая часть европейских коллекций остается довольно традиционной», - утверждает Прайс.

Интернет-торговля

По оценке французской консалтинговой компании Xerfi, более 40% ювелиров с именем не используют свои интернет-сайты для торговли драгоценностями. Но даже если это имеет место, на долю электронной торговли у крупных ювелирных домов приходится в среднем лишь порядка 4% общего объема продаж.

Директор французского центра по товарам класса «люкс» и креативным изделиям (Centre du luxe et de la création) Жюли эль Гуззи (Julie El Ghouzzi) объясняет это тем, что продукцию «не для всех» отличает качество, и поэтому ее производители не имеют права на ошибку. Кроме того, утверждает эксперт, бриллиантовые драгоценности все еще ассоциируются с помолвкой или свадьбой, которые неотъемлемо связаны с походом в ювелирный бутик, где продукцию выбирают не «на глаз».

Вероятно, поэтому известные ювелирные дома сегодня, все еще, сдерживает убеждение, что их продукции пока нет места для сбыта в сети электронной торговли.

Однако опыт Cartier, одной их первых создавшей платформу интернет-торговли сначала в 2008 году в Японии, а затем в 2010 году в США, свидетельствует об обратном.

Президент ювелирной марки Cleor Жиль Бенжан (Gilles Bennejean), со своей стороны, утверждает, что, хотя на долю интернет-торговли приходится всего 2,5% от оборота компании, ее объемы выросли с начала года более чем на 60%.

В свою очередь создательница торговой платформы Gemmyo.com Полин Леньо (Pauline Laigneau) говорит, что у нее на долю возвратов товара приходится всего 1% проданных драгоценностей, а сам канал электронной торговли «демократизирует» ювелирный бизнес: в отличие от ювелирных бутиков, на витринах которых выставлена продукция без ценников, он не отталкивает покупателя.

Конкуренты бриллиантов

В последние годы эксперты отмечают более быстрый рост цен на рубины и сапфиры, нежели на сами бриллианты, стоимость которых гораздо выше.

По данным 47carat.com, с 2010 года спрос на цветные драгоценные камни вырос в три раза. Здесь также «мотором» рынка выступают женщины, свидетельствуют в компании Diamond Manufacturers, снизившей объемы продажи бриллиантовых украшений.

Известный лондонский ювелир из квартала Хэттон Гарден (Hatton Garden) объясняет это тем, что сегодня именно сами женщины выбирают и покупают ювелирные изделия. Когда же подарки своим возлюбленным делают мужчины, они зачастую предпочитают покупать именно бриллиантовые изделия.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished в Брюсселе



