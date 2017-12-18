Выращенные в лаборатории бриллианты и поколение двухтысячных

18 декабря 2017

Чувства поколения двухтысячных - миллениалов - претерпели резкое изменение в последнее время во всех странах. Для них свадьба длится один день, но им требуется целая жизнь, чтобы позаботиться об этом в финансовом плане. Поэтому для них действительно не имеет значения, вставлен ли в кольцо дорогой добытый из недр бриллиант или какой-то другой камень. Точнее говоря, некоторые из них даже не видят необходимости в кольце. Для миллениалов самое важное значение имеет цена, и она должна быть разумной. Кроме того, речь здесь идет не об инвестиции, а о дизайне и о том, как кольцо в конечном счете выглядит.

Хотя многие ювелиры на всех континентах уверены, что будущее за выращенными в лаборатории бриллиантами, ведутся яростные споры среди многих других людей, которые настаивают, что добытые из недр бриллианты (или подлинные бриллианты) переживут наступление искусственных бриллиантов, поскольку они многие годы любят природные камни и восхищаются ими.

В последнее время миллениалы находятся в центре внимания, и их мнение имеет важное значение, поскольку они являются покупателями ювелирных изделий в настоящее время и будут в ближайшем будущем. В споре природных бриллиантов с выращенными можно столкнуться с утверждениями о том, что синтетические камни в большей мере природосберегающие, чем камни, добываемые из недр, принимая во внимание те многие плюсы лабораторных бриллиантов, которые соответствуют чувствам молодежи, когда дело касается выбора между теми и другими.

Ниже дается подборка комментариев из социальных сетей и интернет-блогов, показывающая реакцию миллениалов на вопрос о том, будут ли они делать предложение с кольцом, камнем в котором является искусственный бриллиант.

Takae

Я думаю, что большинству на это наплевать. Их больше волнует тот факт, что их просят вступить в отношения на всю жизнь с тем, с кем у них отношения.

St Dabeoc

Конечно, это возможность потратить те же самые деньги и получить действительно крупный камень? а если ваша любимая отправит его на лабораторный анализ, ну, тут тоже есть пища для размышления :)

Moleskin

Приводится еще довод в том плане, что они более этические, не являются «кровавыми алмазами» и тому подобное.

Seaside lady

Если говорить с точки зрения женщины – я не знаю, как их по цене сравнить с природными бриллиантами, но я бы скорее предпочла, чтобы мое кольцо было из подлинного камня. Я бы с радостью согласилась на прекрасное бывшее в употреблении кольцо с ценными камнями приличного размера, чем на новое поддельное.

Netcurtains

Я рада ненастоящим бриллиантам. Я не из дорогих женщин.

Shrike

Это подлинные камни, просто ради них никто не вынужден был рисковать своей жизнью! Жаль, что пока невозможно выращивать их очень большого размера, поэтому для сверкающего камня размером с куриное яйцо все еще необходимо искать природный камень.

luckylila

Если именно кольцо имеет значение, когда вы принимаете решение, провести ли оставшуюся жизнь вместе, то что-то тут очень неправильно. Мой муж сделал мне предложение без кольца. Мы пошли и купили его вместе на следующие выходные, и оно стоило менее £100. Кольцо не имеет значения – значение имеет преданность.

Grumpyscot

Соглашается с «luckylila» и добавляет: Полностью согласна. Но некоторые люди просто чистые материалисты и считают, что все, что имеет значение, это подлинные камни, последние новинки Apple, наличие 2 «мерсов» на подъездной дорожке к дому стоимостью полмиллиона (с бассейном). Истинная любовь означает – любить тогда, когда между вами нет ни копейки.

Plucky-Optipus

Я не думаю, что вообще имеет какое-то значение природный это бриллиант или выращенный в лаборатории. Мне лично бриллианты совсем не нравятся. У меня сапфир, который является моим самым любимым камнем. У меня к тому же маленькие пальцы, поэтому что-то слишком крупное выглядело бы глупо. Меня вообще бы не волновало, природный или выращенный в лаборатории бриллиант у мня в кольце. Значение имеет прекрасная оправа с прекрасным камнем. Единственное – при высокой оправе трудно носить перчатки, но для меня это единственная проблема.

Порой утверждается даже, что миллениалы наверняка считают, что выращенные в лаборатории бриллианты предпочтительнее, чем природные бриллианты. Это подтверждается тем фактом, что многие ювелирные бренды с хорошей репутацией в последнее время внесли лабораторные бриллианты в свой ювелирный ассортимент ввиду того, что они в большей мере являются природосберегающими.

В последнее время многие ювелиры заявляют, что отклик был очень большим особенно от миллениалов, поскольку синтетические бриллианты являются экологически безопасными, социально ответственными и являются лучшим выбором с точки зрения сочетания «цена-качество». Ювелиры утверждают, что, когда дело касается качества, искусственные бриллианты имеют точно такое же атомное строение, как и природные бриллианты типа IIа, и сверкают точно так, как подлинные бриллианты, но при этом стоят меньше.

По сообщениям источников, многие ювелиры в Канаде делают хороший бизнес на своих коллекциях с искусственными бриллиантами, поскольку эти ювелирные изделия имеют лазерную метку сертификата о том, что они выращены в лаборатории. Ювелиры, предлагающие своим покупателям выбор между синтетическими бриллиантами и природными камнями, проявляют этичность, поскольку продают как подлинные, так и выращенные в лаборатории бриллианты, предоставляя сертификаты на оба вида; при этом покупатели испытывают уверенность и не чувствуют себя обманутыми.

Несколько лет назад в исследовании, проведенном в Соединенных Штатах, 55% людей, которых спросили: «Купили ли бы вы выращенный в лаборатории бриллиант?», ответили: «Да»; 19% сказали: «Нет, для меня только природные бриллианты»; 23% сказали: «Это зависит от стоимости ювелирного изделия»; а 3% дали «другие» ответы.

Следовательно, исходя из социальной ответственности, брендам важно получить поддержку от покупателей в отношении синтетических бриллиантов. Обозреватели в США, как сообщают, заявляют, что к 2020 году 50% товарных запасов во многих фирменных ювелирных магазинах будут состоять из лабораторных бриллиантов. Эти бриллианты, несомненно, представляют угрозу для крупных алмазодобывающих компаний, которых пугает необходимость конкурировать с более дешевыми и более чистыми камнями.

В Индии нынешняя молодежь, относящаяся к третьему поколению огранщиков и работающая в традиционных компаниях, занимающихся природными алмазами и бриллиантами, стала входить в бизнес синтетических бриллиантов. Этот тренд угрожает потрясти рынок ювелирных изделий с природными бриллиантами стоимостью $80 млрд, созданный за многие годы на понятиях любви, семейных уз и вечности.

Ювелиры, выступающие в защиту синтетических бриллиантов, утверждают, что более высокое качество, меньшая стоимость и меньшие экологические последствия производства искусственных бриллиантов являются более привлекательными для миллениалов по сравнению с добываемыми из недр камнями. Ожидается, что выращенные в лаборатории бриллианты, которые в настоящее время составляют около 2 процентов предложения, достигнут 10 процентов к 2030 году по всему миру. Некоторые аналитики чувствуют, что этот рост будет быстрее и станет реальной угрозой для производителей природных бриллиантов. Принимая во внимание то, что искусственные бриллианты все больше считаются чистой, более доступной заменой, отрасль природных бриллиантов может начать испытывать трудности в ближайшие годы.

Если лабораторные бриллианты будут иметься в большом количестве и спрос на них вырастет, то горнодобывающие компании могут отложить геологоразведочные работы и горную добычу, поскольку рискованно тратить огромные средства на продукт, который может не удержаться в цене в конечном счете. Но успех синтетических бриллиантов зависит особенно от поколения двухтысячных, а также от того, как отрасль природных бриллиантов реагирует на угрозу. Прежде всего, победа в маркетинговой войне - особенно среди миллениалов – имеет самое важное значение. Слоган DPA «Подлинное – редко» ("Real is rare") должен сделать чудеса в следующие несколько лет для того, чтобы пережить ожидающие нас довольно тревожные времена.

Еще в 2010 году, когда обратились к миллениалам, чтобы узнать их мнение о выращенных в лаборатории бриллиантах, интернет выдавал такое:

lily25

Я бы приняла кольцо из жестянки из-под кока-колы от моего дорогого мужа. Бриллианты – это просто кусочки угля по сравнению с истинной любовью!

Cates

Соглашается с lily25 и добавляет: Никакой бриллиант не сравнится с тем, чтобы найти настоящую любовь вашей жизни.

Hellokatiegirl

Соглашается с lily25 и добавляет: Мне было бы все-равно, если бы мой муж не смог позволить себе настоящий бриллиант для моего обручального кольца. На мой взгляд, люди слишком беспокоятся о кольце и дне свадьбы и иногда не обращают внимания на вступление в брак и на человека, за которого выходят замуж. А вот если бы кто-то попытался выдать поддельное кольцо за настоящее, это бы меня беспокоило, потому что это ложь. Мое личное мнение таково, что я хотела бы кольцо с цветным драгоценным камнем, или, может, без кольца совсем, если бы мы не могли позволить себе настоящий бриллиант. Мне просто не нравятся поддельные вещи.

Shofle

Это зависит от того, что стоит за намерениями мужчины. Он беден и не может позволить подлинный бриллиант? Тогда, конечно, я бы согласилась. Если он просто старается купить подешевле или не старается ради кольца, то такое кольцо не имеет значения, я бы не хотела такое. Какое бы кольцо я ни получила, оно должно быть выбрано с любовью и преподнесено тоже с любовью.

Blyen

Вы говорите о подделке или о настоящем выращенном в лаборатории бриллианте? Потому что это НАСТОЯЩИЙ бриллиант, просто выращен в лаборатории, а не в природе. И они тоже недешевые. Я бы согласилась на него безо всяких сомнений, это бриллиант!

Swhite9290

У меня не было бы никаких проблем с ним, если его не стараются выдавать за «подлинный». Я бы хотела знать, что он создан в лаборатории, но нет разницы, приняла ли я его или нет. По мне, важно то, какое значение он имеет. Я бы приняла и Ring Pop (фруктовый леденец в форме кольца с конфетой в виде драгоценного камня – прим. ред.), если это от сердца!

MissD

Выращенный в лаборатории бриллиант все-таки очень дорогой. Но выращенные бриллианты часто делают фантазийных цветов, поэтому они привлекательны. Тем не менее, это бриллиант, но вырасти ему помог человек. Нет никакого мошенничества, что касается результата, а отличие, как я думаю, в процессе!

Bagsnob

Выращенные в лаборатории бриллианты являются настоящими бриллиантами. Я бы, несомненно, предпочла такой камень, но они недешевые.

Hekate

Выращенные в лаборатории бриллианты имеют все преимущества добытых из недр камней и, кроме того, они совершенно этические и экологически безопасные. Что может в них не нравиться, если не считать того, что еще только предстоит понять, как выращивать чистые камни больше карата?

nvie

Выращенные в лаборатории бриллианты или природные бриллианты…… все они из углерода. Мне подойдет любой. Шумиху по поводу вступления в брак с бриллиантовым кольцом создали крупные ювелирные компании, например, Tiffany, De Beers и т. д. Бесценны длительные и счастливые семейные узы, а на все остальное есть бирка с ценой!

Candice0985

Соглашается с nvie... чувствует тоже самое.

smalls

Для меня тоже предпочтительнее было бы кольцо с цветным драгоценным камнем, а не созданный в лаборатории бриллиант, если я не могу позволить себе настоящий бриллиант.

Elizat

Я совсем бы не возражала иметь бриллиант (я считаю, что предпочла бы цветной камень). Я думаю, что мне понравился бы и муассанит вместо бриллианта, если только не посчастливилось бы получить фантастический старинный бриллиант для обручального кольца.

Обеспокоенность вопросами окружающей среды, звучащая время от времени со стороны вероятных покупателей бриллиантов, является хорошей и нужной приметой времени. Но здесь уместно было бы сказать, что для производства любых товаров и услуг, которые мы покупаем, будь то питьевая вода, еда, обувь, одежда или что-то другое, используется энергия, а источником этой энергии главным образом являются ископаемые энергоносители (уголь, нефть, газ), которые вносят основной вклад в выбросы парникового газа, загрязняющего атмосферу. Производство энергии различных видов генерирует более двух третей всех вредных эмиссий. Если ваше годовое потребление электричества составляет 3 500 киловатт-часов (среднемировой показатель), это означает, что ваш вклад в выбросы двуокиси углерода (СО 2 ) в атмосферу равен двум метрическим тоннам. Транспорт создает 15% мирового объема выбросов парниковых газов. Если вы водите обычный автомобиль, это значит, что вы загрязняете атмосферу, ежегодно выбрасывая в нее 4,7 метрических тонны СО 2 . Электричество и транспорт представляют самую большую экологическую опасность из всех видов, но мы сможем прекратить сжигать ископаемые энергоносители только тогда, когда будет открыт мощный и долговечный источник чистой энергии.

На таком энергетическом фоне любые товары или услуги, которые мы приобретаем, означают загрязнение атмосферы, и экологическая разница между природными и лабораторными камнями (и всеми другими товарами, если уж на то пошло) заключается лишь в количестве энергии, потраченной на их производство, что является относительным значением, которое разнится не только от компании к компании, но даже и от бриллианта к бриллианту.

Но одно действительное отличие здесь есть. Несмотря на сходство некоторых физических свойств, выращенные в лаборатории бриллианты выдают свое искусственное происхождение при тщательной проверке, поскольку невозможно воспроизвести уникальный путь природных бриллиантов, рожденных миллиарды лет назад в расплавленной мантии на глубине свыше 100 километров под поверхностью земли и попавших на чей-то палец, будучи выброшены оттуда вулканом. Термин «природный» означает «найденный в природе, а не изготовленный или сделанный человеком», согласно определению, приведенному в Кембриджском словаре (Cambridge Dictionary), в то время как «искусственный» означает «изготовленный людьми, часто как копия чего-то природного», согласно этому же источнику.

Поэтому было бы логично и правильно продавать их отдельно, поскольку они являются двумя совершенно разными продуктами - один является природным, а другой является искусственным. Но вокруг этого идут споры, вызванные нечестной рыночной конкуренцией, подпитываемой попытками рекламировать искусственные бриллианты за счет природных и под их видом. К сожалению, это противоречие может ввести в заблуждение будущих покупателей, делающих выбор между этими двумя разными товарами.

Но из того, что выше сказала молодежь, вполне ясно одно - это то, что они ценят прежде всего настоящую любовь и преданность. И это не очень отличает их от других поколений, несмотря на изменение способов общения. Что касается обручальных колец, похоже, что многое зависит от того, что молодые люди могут себе позволить с точки зрения своего достатка, и если у них достаточно денег на покупку кольца с природным бриллиантом, они его купят. А если нет, в любом случае это не означает, что их взаимные чувства станут менее подлинными, даже и вообще без кольца. Они правы, говоря, что чувства зависят от людей, а не от колец.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished