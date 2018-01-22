Компании второго эшелона в мировой алмазодобыче - Mountain Province Diamonds

Сегодня

Канада является одной из крупнейших алмазодобывающих стран мира, занимая третье место по стоимости добываемых алмазов. По данным Кимберлийского процесса, в 2016 году в стране добыто 13 млн каратов алмазов стоимостью почти 1,4 млрд долларов США. Средняя цена одного карата канадских алмазов составила 107,18 доллара.

Mountain Province Diamonds Inc. является основным (49%) партнером De Beers Canada в добыче алмазов на месторождении Гачо Куэй (Gahcho Kue) в Северо-Западных территориях Канады.







Фото: Mountain Province Diamonds



Рис. 1. Схема расположения алмазодобывающего проекта Гачо Куэй



Оценочные запасы алмазов на месторождении составляют около 80 млн каратов. Предполагается, что Гачо Куэй будет производить в среднем 4,5 млн каратов в год (100%) в течение 12 лет жизни. Ожидается, что производство в течение первых пяти лет (2017-2021 годы) составит в среднем 5,4 млн каратов в год. Таким образом, Гачо Куэй на сегодня является крупнейшим в мире новым алмазным месторождением, на котором началась полномасштабная добыча алмазов.



Благодаря совместному предприятию с De Beers компания имеет хорошие возможности для использования практического опыта мирового лидера в области международного алмазного производства. По соглашению обе компании делят эксплуатационные расходы на рудник, и затем каждая из них самостоятельно продает свою долю алмазов, добытых на месторождении.





Фото: Mountain Province Diamonds



Рис. 2. Добыча алмазов на месторождении Гачо Куэй.



В январе 2017 года компания объявила, что завершила первую продажу алмазов, добываемых в рамках проекта Гачо Куэй. Приблизительно 49 420 каратов алмазов были проданы за 6,27 млн долларов при средней цене около 127 долларов за карат. А в конце ноября Mountain Province Diamonds объявила результаты недавно проводившейся девятой алмазной торговой сессии. Компанией были проданы 280 000 каратов алмазов на общую сумму 19 млн долларов. В тендере участвовали свыше 150 компаний. Ценообразование в ходе девятой торговой сессии было для компании стабильным, цены по всему ассортиментному профилю в среднем примерно на 2% превысили показатели восьмого тендера.



Технико-экономические показатели компании Mountain Province Diamonds по добыче алмазов с момента выхода на проектную мощность в 2017 году и прогнозные показатели на 2018-2022 годы приведены ниже.



Добыча алмазов на месторождении Гачо Куэй в 2016-2022 годах*





По данным пресс-релизов, квартальных и годовых отчётов компании Mountain Province Diamonds за 2016-2017 годы.

* Приведены суммарные данные по руднику на месторождении Гачо Куэй (Mountain Province Diamonds – 49%)

** 2017 год - за 10 месяцев. 2018-2022 годы - прогнозные данные.



Таким образом, компания Mountain Province Diamonds среди мировых алмазодобывающих компаний второго эшелона является предприятием, которое прошло путь от юниорного (геологоразведочного) предприятия до крупной алмазодобывающей компании второго эшелона.



Имеющиеся запасы алмазов на месторождении Гачо Куэй показывают, что Mountain Province Diamonds при сохранении объёма добычи алмазов на уровне крупных компаний второго эшелона, имеет перспективы до 2030 года.



Практический опыт организации добычи алмазов на месторождении Гачо Куэй интересен и полезен для специалистов алмазодобывающих предприятий АЛРОСА, работающих в Якутии, принимая во внимание схожесть геологических и климатических условий, а также экстремальных условий для добычи алмазного сырья.



Ю. Г. Данилов, к.э.н., директор ИАЦ «Эксперт» НИ ИРЭС СВФУ им. М. К. Аммосова