Российские ювелиры нацелились на экспорт

04 декабря 2017

10-12 ноября в Москве в Центре международной торговли прошла презентация Международного конкурса ювелирного искусства имени Карла Фаберже. Конкурс учрежден по инициативе ведущих общественных объединений ювелирной отрасли, в частности Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и Клуба «Российская ювелирная торговля», а также при поддержке Центра Международной Торговли Москвы, Музея К. Фаберже и Всемирной конфедерации ювелиров (CIBJO).

Всемирный конкурс имени прославленного Карла Фаберже проводится с целью «продвижения отечественной школы ювелирного мастерства, возвращения ей лидирующих позиций в мире и закрепления за Россией статуса важнейшего центра сохранения и развития художественного ювелирного искусства». Это мероприятие должно способствовать выявлению и поощрению талантливых ювелиров – мастеров и дизайнеров, ознакомлению их с современными технологиями известных ювелирных домов, обмену опытом в деле развития лучших традиций ювелирного искусства.

В программу Конкурса включены номинации в сфере ювелирного дизайна и технологии, воссоздания и развития исторического стиля и техники дома Фаберже, создания произведений ювелирного искусства. Одной из ключевых задач Конкурса является отбор претендентов, которые достойны представлять достижения российской ювелирной индустрии на зарубежных выставках.

Украшения лучших ювелирных компаний России были выставлены в Конгресс-центре – их премиальный статус подтвержден наградами престижного международного профессионального конкурса «Ювелирная Россия» и Паспортами высокой художественной ценности, заверенными искусствоведами - специалистами Государственного Эрмитажа, Музеев Московского Кремля, Исторического музея и т. д. Свои произведения на их суд представили ювелирные дома и компании «Сhamovskikh», «GEVORKYAN», «Алексей Помельников», «Maxim Demidov», «SARKISSIAN», «Denisov&Gems», «Аргента», «Мастерская Н. Балмасова», «Киэргэ», «Бриллианты Якутии», «Bogarta», «Союз художников ДПИ» и другие.

В жюри Международного конкурса имени Фаберже вошли авторитетные зарубежные эксперты в области ювелирной индустрии и владельцы известных мировых брендов. После торжественной церемонии официального открытия Конкурса и разрезания ленты организаторы и гости – президент Гильдии ювелиров России Гагик Геворкян, президент отраслевого медиа-холдинга JUNWEX Валерий Будный, президент Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO Гаэтано Кавальери, вице-президент ТПП РФ Александр Рыбаков, Константин Евстюхин (АО «Российский экспортный центр») и другие участники мероприятия обошли экспозицию выставки, с удовольствием рассматривая и обсуждая представленные в конкурсе ювелирные украшения, беседуя с ювелирами, участниками JUNWEX PREMIUM.







В рамках мероприятия был проведен круглый стол «Реализация экспортного потенциала ювелирной отрасли России: проблемы и перспективы», на котором обсуждались пути развития экспорта ювелирной продукции. В дискуссии приняли участие представители отраслевых союзов и предприятий, исполнительных органов государственной власти Российской Федерации и госучреждений.

Согласно озвученной на круглом столе официальной статистике, объем российской ювелирной продукции в мировом экспорте в 2016 году составил 0,1%. Готовых ювелирных изделий Россия экспортирует менее, чем на 100 млн долларов. Представители отрасли заявили также, что при условии государственной поддержки они готовы увеличить экспорт до 1 млрд долларов в год.

Круглый стол с участием представителей ювелирной отрасли и федеральных ведомств не случайно был организован в рамках первой в России выставки драгоценностей премиального сегмента JUNWEX PREMIUM и в преддверии конкурса Фаберже. Именно выставочные проекты, по мнению участников дискуссии, могут стать эффективным каналом экспансии российских производителей на зарубежные рынки.

Если до недавнего времени около 70% ювелирного рынка России было занято импортом, то сейчас, по словам руководителя Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Гагика Геворкяна, доля привозных украшений не превышает 5-6%. Отечественные производители почти полностью удовлетворяют внутренний спрос на ювелирные изделия и готовы работать на экспорт. Перспективными направлениями, по оценке самих участников рынка, являются Ближний Восток, Европа и Америка. Объем мирового экспортного рынка ювелирных изделий оценивается в 400 млрд долларов в год, и интерес к российским украшениям за границей, по мнению ювелиров, имеется. Тем не менее, как известно, выходу на новые рынки препятствует несовершенство внутреннего законодательства, которое претерпевает изменения, но все же не поспевает за рыночными тенденциями. Льготное налогообложение экспортеров могло бы привести к значительному росту экспорта ювелирной продукции и тем самым увеличить поступления в госбюджет.







Представители индустрии считают необходимым пересмотреть систему ввозных пошлин на драгоценные камни, часть из которых не добывается в России. Также следует отменить устаревающий режим обязательного клеймения ювелирных изделий, предназначенных для экспорта, упростить таможенные процедуры при вывозе украшений для экспонирования и продажи, а также поддержать участие отечественных производителей на крупнейших профессиональных выставках. Следует отметить, что иностранные рынки являются высококонкурентными и без содействия государства представителям российской ювелирной отрасли, представленной преимущественно малыми предприятиями, будет сложно заявить о себе.

Представители власти, со своей стороны, выражают готовность решать проблемы, стоящие перед отечественными производителями. Так, например, заместитель начальника Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы Елена Ладожина заверила, что ФТС будет совершенствовать систему таможенных процедур путем перехода на электронный документооборот – это, несомненно, упростит декларирование вывозимых товаров и их возвращение в случае нереализации. Со своей стороны, заместитель директора Департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли РФ Семен Машкауцан напомнил, что его ведомство в этом году будет наделено функциями курирования экспортной политики, в том числе ювелирной отрасли. Арсенал мер финансовой и нефинансовой поддержки мог бы предложить и Российский экспортный центр.

Готовность в оказании помощи высказали и зарубежные партнеры, заинтересованные в развитии ювелирной торговли. Президент Всемирной ювелирной конфедерации (CIBJO) Гаэтано Кавальери отметил, что эти же вопросы стоят и в Европе, поэтому он не исключает возможность создания специальной комиссии, которая могла бы в режиме диалога решать общие проблемы, препятствующие развитию товарообмена.

Участники круглого стола уделили особое внимание участию российских ювелиров в зарубежных выставках. Об инициативе проведения Всемирного конкурса ювелирного искусства имени Карла Фаберже, организованного при поддержке Всемирной ювелирной конфедерации (CIBJO), Гильдии ювелиров России, НП «Клуб Российская Ювелирная Торговля» рассказал Валерий Будный. Он убежден, что конкурс позволит выявлять талантливых ювелиров и включать их работы в выставочные экспозиции за рубежом. Ювелирное сообщество готово работать над отбором самых посещаемых выставок и определять меры поддержки наиболее перспективных производителей совместно с Российским экспортным центром.

Министерство промышленной политики и торговли РФ также выразило готовность поддержать инициативу проведения международного конкурса. Заместитель министра Сергей Цыб высказал уверенность, что это поможет российским ювелирам нарастить экспортный потенциал, и заверил присутствующих, что министерство будет уделять ювелирной промышленности особое внимание.

Проведение конкурса, этапы которого будут проходить по всему миру, Российскому экспортному центру было предложено включить в «дорожную карту» мер поддержки экспорта ювелирных изделий. Следующие континентальные этапы Всемирного конкурса имени К. Фаберже пройдут в Виченце, Лас-Вегасе и Гонконге. Церемония награждения победителей состоится в 2018 году в Москве в рамках следующей выставки JUNWEX PREMIUM.

По окончании дискуссии было принято решение передать «дорожную карту», в которую войдут предложения производителей и объединений ювелиров, в Российский экспортный центр и Министерство промышленности и торговли для дальнейшей доработки и реализации. Реализация намеченных планов начнется в следующем году.

Галина Семенова для Rough&Polished