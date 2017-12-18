От бриллиантов к устойчивому развитию - CIBJO демонстрирует свою ведущую роль в глобальной ювелирной торговле

27 ноября 2017

Для обозревателей, ищущих отраслевой орган, который бы охватывал буквально каждый сегмент ювелирного трубопровода и был бы способен влиять на формирование обсуждений в торговле, его существование было засвидетельствовано на ежегодном конгрессе CIBJO, состоявшемся в ноябре в Бангкоке. CIBJO, или Всемирная ювелирная конфедерация (World Jewelry Confederation), провела всесторонние обсуждения по всем вопросам, начиная от последних достижений в геммологии, в области алмазов, цветных драгоценных камней и драгоценных металлов и кончая вопросами этики, ответственного выбора поставщиков, корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. Был также затронут и ряд других проблем.

Как обозреватель, давно наблюдающий за дискуссиями, проводимыми CIBJO, я могу говорить о большой приверженности делу и самоотверженности, которые несут с собой делегаты на это ежегодное собрание. Ежегодный конгресс является только вершиной айсберга, потому что большая часть работы разных комиссий проводится между конгрессами с помощью электронных писем, телефонных звонков и встреч на отраслевых мероприятиях, которые дополняют встречи координационных комитетов, проводимые за два дня до официального начала работы конгресса.

В этом году на конгрессе присутствовали порядка 150 официальных делегатов, которые представляли ряд торговых органов, работающих по всему трубопроводу драгоценных камней и ювелирных изделий и около 300 участников со всего мира.





Фото: CIBJO



На этом конгрессе особенно была заметна большая роль, которую играет CIBJO в цепочке поставок ювелирных изделий в результате пришедшего около десяти лет назад (гораздо раньше, чем к другим отраслевым фигурам и органам) понимания важного значения этического поведения, корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития - в большой мере благодаря Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri), находящемуся в течение долгого времени на посту президента и снова единогласно избранному еще на один двухлетний срок.

Ответственный выбор поставщиков, корпоративная социальная ответственность, этические методы ведения бизнеса и устойчивое развитие стали приобретать все большее значение для всех отраслей в последние годы, а не только для ювелирной торговли, и Всемирная ювелирная конфедерация может с полным правом быть удостоена чести за способность понять это намного раньше других в торговле.

Как сказал Кавальери гостям и делегатам, руководящие принципы этого международного органа имеют все более важное значение и играют ведущую роль в гарантии того, чтобы не было эксплуатации работников и потребителей. В своем обращении на официальной церемонии открытия Кавальери подчеркнул роль этого конгресса и миссию Всемирной ювелирной конфедерации. «Как знает большинство из вас, Конгресс CIBJO не является коммерческим мероприятием. На нем не продаются драгоценные камни или ювелирные изделия. Мы собираемся каждый год, чтобы поговорить о правилах и требованиях, стандартах и этических нормах, а также о стратегиях на будущие годы. Мы делаем это, твердо веря в то, что для успеха бизнеса нам необходимо вести свои дела безукоризненно, и нам необходимо смотреть за горизонт. Вопросы, которыми мы занимаемся, позволяют это делать», - сказал он.





Фото: CIBJO



«У нас нет иллюзий. Ювелирные изделия и драгоценные камни являются предметами роскоши, которые покупатели приобретают, потому что они хотят это делать, а не потому что они вынуждены это делать. Мы не можем ошибаться. Если мы потеряем доверие наших потребителей и тем самым подорвем стоимость нашего товара, то мы не останемся в бизнесе, не говоря уже о процветании», - добавил он.

Эрни Блом (Ernie Blom), президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB), говорил о важном значении CIBJO для алмазной отрасли, а также о той общей силе, возникающей при сотрудничестве этих двух международных организаций. «Гаэтано называет эту широко известную организацию «Организацией объединенных наций ювелирного бизнеса», потому что она повсюду представляет интересы отдельных людей, организаций и компаний, зарабатывающих на свое существование ювелирными изделиями, драгоценными камнями и драгоценными металлами. CIBJO является старейшей международной конфедерацией национальных ювелирных торговых организаций. Ее целью является стимулирование гармонизации, продвижение международного сотрудничества в ювелирной отрасли и рассмотрение вопросов, касающихся торговли по всему миру. И самым главным является защита доверия к отрасли», - сказал он.

«CIBJO выполняет очень схожую функцию для участников ювелирной отрасли, находящихся по всему трубопроводу, решительно ставя на повестку дня вопросы по деятельности, не связанной с алмазами, и, например, по корпоративной социальной ответственности, а также представляя отрасль на заседаниях национальных и международных парламентов, в Организации экономического сотрудничества и развития, Организации Объединенных Наций и в других важных организациях», - добавил Блом.

Важное значение CIBJO для алмазной торговли было ясно видно при ратификации Алмазной комиссией (Diamond Commission) CIBJO изменений к своей Синей книге (Blue Book) – отраслевому справочнику, - которые были предложены Международным алмазным советом (International Diamond Council, IDC). Это по существу проложило путь к тому, чтобы терминология IDC по номенклатуре алмазов была объединена с терминами CIBJO. Следовательно, Алмазная книга CIBJO станет решающим справочником для номенклатуры в алмазной торговле по всему миру.

«Алмазная книга CIBJO теперь может служить единственным официальным справочником для номенклатуры во всей отрасли бриллиантов и ювелирных изделий в целях повышения потребительского доверия», - объяснил Уди Шейнтал (Udi Sheintal), президент Алмазной комиссии CIBJO.

«Настоящими получателями выгоды от этого соглашения являются потребители бриллиантов, которые теперь смогут ссылаться на единый набор правил для описания бриллиантов, - сказал Гаэтано Кавальери, президент CIBJO. – Наши Синие книги являются актуализируемыми документами, которые пересматриваются каждый год на постоянной основе для того, чтобы они были в соответствии с изменяющимися условиями и технологическими достижениями. Тот факт, что Алмазная книга CIBJO сейчас утверждена WFDB и IDMA, служит интересам как отрасли, так и рынка».

«Это является крупным шагом вперед, к которому мы стремились в течение долгого времени. IDC был создан WFDB и IDMA для защиты репутации алмазов и бриллиантов, и шаг по созданию единого применимого справочника устранит всю путаницу на рынке относительно номенклатуры», - отметил Эрни Блом, президент WFDB.

IDC был создан в 1975 году для предоставления его основателям - WFDB и IDMA – набора принятых во всем мире стандартов номенклатуры для бриллиантов в международной алмазной торговле.

По другим вопросам, связанным с алмазной отраслью, Алмазная комиссия согласилась на предложение о том, что Кавальери начнет переговоры с производителями синтетических бриллиантов с целью привлечения их в общее сообщество ювелирной отрасли – это является способом защиты интересов как потребителей, так и отрасли в целом.

Способность ежегодного конгресса CIBJO в достижении «ведущего положения» снова была продемонстрирована в этом году, и Кавальери пригласил на официальное открытие генерала Праюта Чан-Оча (Prayut Chan-o-cha), премьер-министра Таиланда. Его сопровождали Апиради Тантрапорн (Apiradi Tantraporn), министр торговли Таиланда, и Сонтират Сонтиджиравонг (Sontirat Sontijirawong), заместитель министра торговли страны.

Генерал Чан-Оча подчеркнул поддержку со стороны его правительства тайской отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий, которая является третьим крупнейшим экспортером в стране. «Нам необходимо заботиться о людях в цепочке стоимости, чтобы быть уверенными, что никто не остался без внимания, особенно люди с невысокими доходами, и мы также хотим обеспечить прозрачность и хорошее управление, - заявил он. – Таиланд настроен совершенствовать свою продукцию и стать глобальным ювелирным центром в ближайшие пять лет, и я надеюсь, что мы сможем вместе стать сильнее и позволить Таиланду осуществить эти планы».

Принимая во внимание то, что конгресс проводился в одном из ведущих мировых центров цветных драгоценных камней, многие из выступавших и участники секций в значительной мере сосредоточили внимание на этом секторе, и были решительно настроены сформулировать для него жизнеспособную политику ответственного выбора поставщиков, что, с одной стороны, позволит защитить репутацию продукта с точки зрения потребителей и сторонних обозревателей, но и в то же время признать важную роль, которую он играет в жизни людей и для сообществ старателей и мелких горнодобывающих компаний, производящих свыше 80 процентов своего сырья.

По вопросу репутации цепочки поставок в торговле цветными драгоценными камнями конгресс провел сессию, на которой внимание было сосредоточено именно на этих самых вопросах, а ведущей была Анне-Мари Флёри (Anne-Marie Fleury), директор по стандартам и последствиям из Совета ответственной ювелирной практики (Responsible Jewelry Council).

Кавальери сказал, что необходимо участие правительства для оказания помощи в подтверждении подлинности источника поставок, и это, в сочетании с выполняемой самостоятельно комплексной проверкой на уровне отрасли, вероятно, предоставит самую ценную альтернативу. «Я предлагаю нам работать над созданием структуры, аналогичной Кимберлийскому процессу (Kimberley Process), для необработанных цветных драгоценных камней, что позволит отрасли продемонстрировать безупречность ее цепочки распределения, благодаря сочетанию правительственного мониторинга и самостоятельно выполняемой комплексной проверки», - сказал он.

«Я не наивен, - сказал Кавальери. – Я понимаю, что условия в алмазной отрасли сильно отличаются от условий в отрасли цветных камней. В области алмазов всего горстка крупных компаний контролирует свыше 90 процентов мирового объема предложения, а в области цветных камней около 80 процентов объема предложения поступает буквально от тысяч мелких горнодобытчиков и старателей. Но если мы, как отрасль, можем возглавить эту работу и действовать на индивидуальной основе с правительствами, которые стремятся легитимизировать свои старательские секторы цветных драгоценных камней, тогда мы сможем органично создать группу стран, работающих в структуре типа КП. В то же время мы можем предоставить законный и недискриминационный путь к рынку для старателей, добывающих цветные драгоценные камни, которые в противном случае могу оказаться блокированными».

В последний день конгресса, кроме выбора Кавальери еще на один двухлетний срок в качестве президента CIBJO, Генеральная ассамблея CIBJO также впервые выбрала трех вице-президентов. Ими стали Роланд Нафтуле (Roland Naftule) из Соединенных Штатов, Эли Авидар (Eli Avidar) из Израиля и Коррадо Факко (Corrado Facco) из Италии. На двухлетний срок также был избран новый совет директоров.

Абрахам Даян, корреспондент Rough&Polished в Израиле



