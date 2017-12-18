Алмазную торговлю интересуют вопросы происхождения алмазов, а интересуют ли они потребителей?

11 декабря 2017

Именно этот вопрос нередко возникает при обсуждениях на конференциях по алмазам и бриллиантам и в других ситуациях: настолько ли заинтересованы потребители, чтобы задавать вопрос о происхождении бриллиантов, когда они находятся в магазине, решая вопрос о покупке? Возникает ли вопрос об ответственном источнике происхождения? И хотят ли потребители приобретать бриллианты из определенных стран, проявляя стремление платить дополнительно за бриллианты, не связанные с «конфликтными» алмазами, например, из Канады или России?

Ответ несколько неоднозначный. Такие крупные сети, как Signet Jewelers, которая имеет магазины по всем Соединенным Штатам, в Канаде и Великобритании, занимает ведущую роль в продвижении своих Протоколов Signet для подтверждения ответственного происхождения алмазов (Signet Responsible Sourcing Protocols), чтобы показать, что она идет на шаг впереди. Таким образом, она сделала положительные шаги, чтобы играть некоторую роль в формировании доверия потребителей и предоставляет эту информацию покупателям для того, чтобы заверить их, что она, будучи одним из крупнейших покупателей бриллиантов в мире, приобретает бриллианты, не связанные с конфликтами.

В этом отношении ясно, что продавцов магазина нужно обучать в вопросах происхождения бриллиантов, которые они продают. А также они должны уметь отвечать на вопросы, связанные с тем, какие страны являются крупными производителями алмазов, где производятся бриллианты, что нужно учитывать в бриллиантах помимо показателей «4С» (веса, цвета, чистоты и огранки), отвечать на вопросы о действиях алмазной отрасли в области устойчивого развития, о «конфликтных» алмазах и работе Кимберлийского процесса (Kimberley Process) и на другие вопросы.

Существует популярное мнение о том, что так называемые миллениалы – молодежь в возрасте от 22 до 35 лет – очень интересуются подтверждением происхождения бриллиантов перед тем, как выложить свои деньги. Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr), главный исполнительный директор Ассоциации производителей алмазов (Diamond Producers Association), проведшей исследование отношения миллениалов к бриллиантовым ювелирным изделиям, говорит: «Хотя потребители все больше интересуются происхождением бриллиантов, которые они покупают, вопрос стоит больше о гарантии их ответственного источника поставок, чем о самой истории происхождения. Но маркетинг с учетом происхождения может быть эффективным. Именно так было с канадскими алмазами и бриллиантами, они часто получали дополнительную надбавку около 3 процентов на обычные товары, или они по меньшей мере быстрее раскупались».

Хотя два крупных ритейлера бриллиантовыми ювелирными изделиями – Signet Jewelers и группа Chow Tai Fook – согласились прокомментировать вопрос о том, насколько глубок потребительский интерес к происхождению бриллиантовых ювелирных изделий, сети поменьше и независимые магазины предпочитают оставаться анонимными.

«Откровенно говоря, нет большого интереса к «этическим бриллиантам» - сказал один мелкий американский ритейлер. – Я считаю себя хорошо осведомленным о бриллиантах и откуда они поступают и т. д. Но если покупатель не спрашивает, то я на самом деле не считаю необходимым вдаваться во все это. Я вполне удовлетворен тем, что бриллианты имеют хорошее происхождение и не запятнаны даже намеком на причастие к «конфликтным» алмазам, потому что я знаю своих поставщиков. Я больше заинтересован продать, чем вдаваться в вопрос, который потребитель не поднимает, особенно в такие трудные времена, как сейчас».

Другой ритейлер из так называемой категории небольшого семейного бизнеса сказала, что у покупателей «поразительное отсутствие интереса» к тому, откуда бриллианты. «Судя по комментариям, состоящим из отраслевых данных, можно предположить, что существует большой интерес со стороны покупателей. Но я вижу здесь, на месте, что людей больше интересуют вопросы, как определить стоимость бриллианта, и не стоит ли лучше купить выращенный в лаборатории бриллиант», - сказала она.

Что касается крупных фирм, представитель Chow Tai Fook сказал: “Покупатели в настоящее время, особенно молодое поколение, более осведомлены в вопросах выбора ювелирных изделий и бриллиантов. вместо того, чтобы сосредоточить свое внимание на показателях «4С» (весе, цвете, чистоте и огранка), дизайне продукта и истории бренда, мы видим тренд, что покупатели все больше ценят происхождение и подлинность бриллиантов».

«Для получения прибыли за счет роста спроса на подлинность и прозрачность мы запустили бриллиантовый бренд Chow Tai Fook T Mark, стремясь изменить коренным образом существующие методы работы в отрасли, позволив покупателям проследить жизненный путь бриллианта от его источника, гарантируя покупателям, что наши бриллианты имеют природное происхождение и этический источник поставки», - добавил он.

Кроме того, Дэвид Буфар (David Bouffard), вице-президент по корпоративным делам компании Signet Jewelers, сказал: «Для большинства людей покупка бриллианта является эмоциональной, глубоко личной и очень индивидуальной. Мы знаем, что некоторые покупатели хотят иметь бриллиант из определенной страны (например, из Канады/Arctic Brilliance®), и мы считаем, что интерес к происхождению растет, особенно среди молодых потребителей, которые, вероятнее всего, хотят иметь информацию об источниках товара и стандартах, по которым он производился».

«Для покупателей, проявляющих этот интерес, важное значение имеют сертификации и подтверждение приверженности ответственным источникам поставок. Signet полагается на сочетание Сертифицированного членства в Совете по ответственной ювелирной практике (RJC Certified Membership) и Протоколов Signet для подтверждения ответственного происхождения алмазов (SRSP) для обеспечения того, чтобы у нас была здоровая и хорошо продуманная система обеспечения гарантии, что вся ювелирная продукция Signet имеет ответственное происхождение», - отметил он.

К чему это нас приводит? Ясно, что крупные сети располагают средствами для инвестирования в создание и продвижение правил и принципов ответственного происхождения поставок и имеют преимущества крупных экономических объектов для обучения персонала и использования материалов для вручения покупателям в случае необходимости. Вообще-то, проявляют ли покупатели особую озабоченность вопросами происхождения бриллиантов? Похоже, что миллениалы и молодежь интересуется этим, но не все, а более старшие поколения, к сожалению, судя по всему, не проявляют большого интереса.

Абрахам Даян, корреспондент Rough&Polished в Израиле



