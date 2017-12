Достаточны ли меры регулирования в отношении синтетических бриллиантов со стороны властей?

Сегодня

Проблема, касающаяся изготовленных человеком, выращенных в лаборатории или синтетических бриллиантов набирает силу. Производственные мощности постоянно расширяются, объем таких камней растет с каждым годом и в настоящее время составляет примерно 2-3 процента от мирового объема производства, при этом продается несколько миллионов каратов, а качество и размер камней повышаются.

Откровенно говоря, никто на самом деле не знает всего объема производства, потому что многие производители выращенных в лаборатории бриллиантов часто стремятся скрыть свои объемы выпуска. Ходит много разговоров, что значительные количества ювелирных изделий, изготовленных в Индии, экспортируются со вставками из бриллиантов фабричного производства.

«Создается ощущение, что никто не собирается проверять самые маленькие камни, используемые в «дорожках», - сказал ведущий источник из алмазной отрасли, имеющий широкие связи в индийской отрасли. – Эти камни можно дешево производить, и они могут больше блестеть и лучше сверкать, чем природные бриллианты, стоящие столько же, поэтому есть смысл производителям бриллиантов поступать таким образом».

Но один вопрос, который рассматривают редко, это вопрос о том, существует ли законодательство, регулирующее оборот выращенных в лаборатории бриллиантов и предусматривающее, например, обязательное информирование потребителей о таких ювелирных изделиях и процедурах отдельной их продажи. Есть ли органы, контролирующие такие вопросы, какие меры принимаются в случае нарушений и осуществляется ли все это под эгидой органов алмазной отрасли?

С точки зрения торговли на биржах, есть всего две биржи, которые играют в этом ведущую роль: Индийская алмазная биржа (Bharat Diamond Bourse, BDB) и Израильская алмазная биржа (Israeli Diamond Exchange, IDE). Понимая, что взоры алмазного мира направлены на страну из-за сообщений о нелегальном подмешивании выращенных в лаборатории бриллиантов к природным бриллиантам, индийская биржа наложила запрет на торговлю синтетическими бриллиантами через биржу. Кроме того, израильская биржа приняла решение о том, что, хотя такая торговля может проводиться в частных офисах ее членов, эта деятельность не будет разрешена на ее торговой площадке.

Международный алмазный совет (The International Diamond Council, IDC) был создан в 1975 году для обеспечения ее основателей - Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и Международной ассоциации производителей бриллиантов (International Manufacturers Association, IDMA) - комплексом всемирно принятых стандартов номенклатуры для бриллиантов в международной алмазной торговле.

IDC дает очень четкие определения и правила, заявляя, что о синтетических камнях следует предоставлять информацию как о «синтетических бриллиантах». «У лабораторий будет выбор выдавать или не выдавать отчет о классификации или сертификат на синтетические бриллианты. В случае его предоставления может выдаваться только полный отчет о классификации бриллианта. Если они не предоставляют отчеты о классификации бриллиантов, то должен выдаваться краткий документ с указанием веса, формы огранки и происхождения бриллианта. Для такого краткого документа предлагается термин «Документ/Отчет о проверке синтетического бриллианта» или «Документ/Отчет о подтверждении синтетического бриллианта». Могут использоваться только термины «созданный в лаборатории»/«выращенный в лаборатории»/«синтетический» бриллиант.

Кроме того, существуют руководящие принципы ISO (International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации). Международный стандарт ISO 18323: Ювелирные изделия – Доверие потребителей в применении к алмазной отрасли дает ряд определений, нацеленных на предоставление большей ясности для трейдеров и для поддержания потребительского доверия к алмазной отрасли в целом. В ISO 18323 говорится, что приемлемыми являются следующие термины: синтетические бриллианты, выращенные в лаборатории бриллианты, созданные в лаборатории бриллианты - все они являются искусственными продуктами, которые по существу имеют один и тот же химический состав, структуру кристалла и физические свойств (включая оптические), что и у бриллианта.

Эрни Блом (Ernie Blom), президент Всемирной федерации алмазных бирж, сказавший, что международный орган участвовал в составлении ISO 18323, заявил: «Правила ISO определяют бриллиант как нечто, «созданное природой»; в них также говорится, что обозначение «бриллиант» без дальнейшего указания всегда означает «природный бриллиант». Важное значение этого стандарта заключается в том, что он устанавливает, какая номенклатура может использоваться и какая не может использоваться при покупке и продаже бриллиантов, облагороженных бриллиантов и синтетических бриллиантов. Как указано в ISО: «ISO 18323:2015 будет охватывать номенклатуру, которая должна использоваться теми, кто участвует в покупке и продаже бриллиантов, облагороженных бриллиантов, синтетических бриллиантов, композитных бриллиантов и поддельных бриллиантов».

«ISO очень четко определяет вопросы, которые в течение некоторого времени подчеркивала WFDB: необходимость поддержания репутации и прозрачности для обеспечения полной уверенности потребителей в наших продуктах. Покупатели обычно не имеют технических знаний для понимания многих аспектов бриллиантов, поэтому они полагаются на правильную и честную информацию на этикетках», - отметил он.

«Что касается синтетических бриллиантов, критическим вопросом для алмазного бизнеса является то, что стандарт ISO устанавливает описания синтетических бриллиантов просто и точно. В нем указывается на рост объемов производства в последние годы и на то, что выращенные в лаборатории бриллианты по существу имеют одни и те же химические и физические свойства (включая оптические), что и природные, добытые из недр бриллианты. Мы в течение долгого времени отмечали важное значение того, чтобы потребители точно знали, какой вид бриллианта предлагается им, и этот новый стандарт ISO подтверждает это», - заявил далее Блом. Он объяснил, что первые шаги по созданию нового стандарта ISO сделаны семь лет назад в Европе и WFDB внесла хороший вклад, вместе с другими участниками отрасли, например, Всемирной ювелирной конфедерацией CIBJO.

С точки зрения государственного регулирования или руководящих принципов, касающихся торговли бриллиантами и ювелирной торговли в целом, а также вопроса выращенных в лаборатории бриллиантов в частности, на самом деле существует лишь один орган, который принимает в этом участие. Не удивительно, что этот орган базируется в Соединенных Штатах, на долю которых приходится половина глобального объема продаж ювелирных изделий. Федеральная торговая комиссия (Federal Trade Commission, FTC) опубликовала «Рекомендации для отраслей ювелирных изделий, драгоценных металлов и сплавов олова с другими металлами» ('Guides for the Jewelry, Precious Metals, and Pewter Industries), в которых утверждается, что продавцы должны правдиво обозначать тип, вид, сорт, качество, количество, содержание металла, размер, вес, огранку, цвет, свойства, обработку, вещество, срок службы, ремонтопригодность, происхождение, цену, стоимость, подготовку, производство, изготовление и распределение своего товара.

В руководящих принципах даны советы компаниям о том, как избежать вводящих в заблуждение заявлений относительно изделий из драгоценных металлов, сплава олова с металлами, изделий с бриллиантами, драгоценными камнями и жемчугом и когда определенным образом раскрывать информацию о товарах. Кроме того, Бюро защиты прав потребителей (Bureau of Consumer Protection) Федеральной торговой комиссии США пресекает несправедливые, обманные и мошеннические методы ведения бизнеса, собирая жалобы и проводя расследования, подавая в суд на компании и людей, которые нарушают закон, разрабатывая правила для поддержания справедливого рынка и просвещая потребителей и компании об их правах и ответственностях.

С 1992 года FTC проводила регулярный, систематический анализ всех своих правил и руководящих принципов на ротационной основе для обеспечения того, чтобы они были современными, эффективными, а не излишне обременительными. FTC ставит каждое из своих правил и руководящих принципов в 10-летний календарь анализа, выясняя: каково экономическое воздействие правил и руководящих принципов? Существует ли постоянная потребность в правиле или руководящем принципе? Существует ли возможный конфликт между правилами или руководящими принципами и государством, местными или другими федеральными правилами или распоряжениями? Оказывают ли влияние какие-то технологические, экономические или другие отраслевые изменения на правила или руководящие принципы? FTC полагается на общество, включая потребителей, компании, адвокатов, экспертов отрасли и других, в получении помощи в принятии решения о том, наступило ли время для обновления правила или руководящего принципа, оставить их как есть или даже отменить их.

Основным вопросом, оказывающим влияние на алмазную отрасль в настоящее время, является ее пересмотр, который позволяет производителям синтетических бриллиантов использовать термин «культивированный» для их синтетического алмазного продукта при условии, что его будут непосредственно сопровождать термины «созданный в лаборатории», «выращенный в лаборатории», «созданный [таким-то производителем]» или «синтетический».

Отраслевая организация Ювелиры Америки (Jewelers of America) считает, что использование термина «культивированный» вводит в заблуждение, даже если включает уточнения, поскольку потребители считают, что слово «культивированный» означает или предполагает «природный». Хотя синтетические бриллианты являются растущей легитимной категорией для поставщиков и ювелирных ритейлеров, которые принимают решение торговать ими, необходимость полного и надлежащего раскрытия информации является важным компонентом в защите потребительского доверия. Было подчеркнуто, что использование слова «культивированный» в связи с произведенными бриллиантами вводит в заблуждение, поскольку это предполагает, что синтетические бриллианты создаются в естественной обстановке, аналогично культивированному жемчугу. Кроме того, Комитет по надзору в ювелирной отрасли представил единую позицию в отношении такого изменения с целью усиления ответной реакции ювелирной отрасли и оказания наилучшего влияния на пересмотр позиций FTC. Делегация организации Ювелиры Америки специально летала в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы еще раз изложить позицию ювелирной отрасли на то, как предложенные Федеральной торговой комиссией изменения могут ввести в заблуждение или нанести вред доверию потребителей.

Комитет по надзору в ювелирной отрасли говорит, что при обозначении ненатуральных товаров, термин «бриллиант» должен быть уточнен. По мнению JVC, приемлемыми уточняющими терминами для выращенного в лаборатории бриллианта, который по существу имеет такие же оптические, физические и химические свойства, что и природный бриллиант, являются: выращенный в лаборатории бриллиант, созданный в лаборатории бриллиант, созданный (таким-то производителем) бриллиант или синтетический бриллиант.

Поставщики могут использовать слово «культивированный» для наименования синтетического бриллианта, но только если они также включат один из вышеуказанных уточняющих терминов, например, «выращенный в лаборатории культивированный бриллиант», «созданный в лаборатории культивированный бриллиант», «созданный (таким-то производителем) культивированный бриллиант» или «синтетический культивированный бриллиант».

Сесилия Гарднер (Cecilia Gardner), проработавшая главным юридическим советником и президентом Комитета по надзору в ювелирной отрасли в течение 18 лет, сказала: «Меня неоднократно спрашивали, достаточно ли ритейлеру по закону иметь общее подтверждение от поставщиков относительно таких товаров, если он продает изделия, в которые, как затем выяснится, вставлены синтетические бриллианты. Я даю такой же ответ, какой я давала последние 18 лет – нет. Единственной защитой является участие в программе обеспечения гарантии качества. Синтетические бриллианты составляют все еще небольшую часть нашего рынка, но их становится больше, и этим вопросом занимаются все международные алмазные организации».

Абрахам Даян, корреспондент Rough&Polished в Израиле