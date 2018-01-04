Мировые алмазные центры

Сегодня

Мировыми алмазными центрами общепринято считать страны, занимающие ведущее место в мировой добыче, огранке и торговле алмазами. Среди них можно выделить алмазодобывающие страны, гранильные центры и центры торговли алмазами и бриллиантами.

Страны-бенефициары

Кроме пула стран БРАНКС: Ботсвана, Россия, Ангола, Намибия, Канада и ЮАР, в которых, кроме добычи алмазов, развивается гранильная отрасль, по объёмам добычи алмазов к крупнейшим алмазодобывающим странам можно отнести Австралию и Демократическую Республику Конго. В этих 8 странах сосредоточено около 95% мировой добычи алмазов (Табл. 1).

Таблица 1

Добыча, импорт и экспорт алмазов ведущими алмазодобывающими странами в 2015-2016 гг.

Анализ приведённых данных показывает, что ведущие алмазодобывающие страны в основном отправляют алмазы на экспорт, и на этом их участие в торговле алмазами заканчивается. Исключением являются Россия и Ботсвана, которые также продают алмазы через созданные в своей стране алмазные биржи. При этом Ботсвана продаёт их в более значительном объеме за счёт реэкспорта алмазов, добытых в соседних африканских странах через алмазную биржу в Габороне.

Следует отметить, что объемы перерабатываемых алмазов в странах-бенефициарах собственными гранильными предприятиями не столь значителен, как в Индии и Израиле, являющихся традиционными центрами огранки алмазов.

Страны импортеры-экспортеры

Если рассмотреть экспортно-импортные операции по алмазам в странах мира по данным Кимберлийского процесса, то можно выделить 8 ведущих стран, занимающихся торговлей алмазами при практическом отсутствии добычи алмазов (Табл. 2).

Таблица 2

Ведущие страны импортеры-экспортеры алмазов в 2013-2016 гг.

Через ведущие страны торгующими алмазами обычно проходит примерно более 90% импорта и две третьих мирового экспорта как по стоимости, так и по физическому объему. Учитывая, что в этих странах развита и ювелирная промышленность можно утверждать, что алмазы там гранятся в бриллианты, вставляются в ювелирные изделия и затем реализуются по всему миру в виде ювелирных изделий, обретая конечную стоимость алмазной продукции.

Общий объем мирового импорта или экспорта алмазов более чем в три раза превосходит физические объёмы мировой добычи и более чем в 3,5 раза по стоимости. Это говорит о том, что алмазы до их огранки в бриллианты совершают по крайней мере три оборота через страны-посредники, которые получают дополнительную прибыль от перепродажи алмазов. Среди них особо следует отметить Объединенные Арабские Эмираты, которые, используя своё выгодное географическое положение, смогли за десятилетие стать мировым центром торговли алмазами. В денежном отношении профицит торговли алмазами в ОАЭ составляет около 2 млрд долларов.

Ю. Г. Данилов, к.э.н., директор ИАЦ «Эксперт» НИ ИРЭС СВФУ им. М. К. Аммосова

